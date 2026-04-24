约礼扎肉——正宗的越南风味

24/04/2026

坐落于锐江畔的河内市民和乡约礼村自古以来以制作扎肉的手艺闻名遐迩。历经近500年传承，这一传统手艺不仅是当地居民的生计，更凝聚了越南饮食文化的精髓，每一块扎肉都蕴含着文化价值与手艺人的匠心。

约礼村村口牌楼，500多年历史的见证者，保留着一个手工艺村的灵魂。本报记者 陈清江 摄

据逾40年将约礼扎肉推向国内外市场的艺人阮德平介绍，约礼扎肉的独特之处在于对原料的严苛甄选。匠人仅选用带有余温的鲜肉，以保持天然的黏结性，从而制作出色泽淡粉、表面细腻且带有细小气孔的优质扎肉。

热鲜肉决定约礼扎肉70%成功率的关键原料。本报记者 陈清江 摄

约礼村村民有节奏的捣肉杵声造就了远近闻名的扎肉。本报记者 陈清江 摄

包好的扎肉准备下锅水煮。本报记者 陈清江 摄

约礼扎肉口感清甜，融合了香蕉叶的清香；而桂皮肉饼则以金黄酥香的外皮、内里柔软甘甜的口感让人难以忘怀。正是这种和谐完美的结合，造就了极具越南特色的风味标准。

春香约礼扎肉合作社严格保障食品卫生安全。本报记者 陈清江 摄

民众将约礼扎肉虔诚地供奉给祖先。本报记者 陈清江 摄

约礼村的肉桂饼亮相2025年河内饮食文化节。本报记者 陈清江 摄

文图/越南画报 陈清江 译/嘉兴

