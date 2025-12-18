红云画家将毛线引入绘画世界

18/12/2025

在造型艺术的世界里，材料往往是塑造艺术家独特风格的重要元素。如果说油画展现经典之美、丙烯承载时代气息，那么红云画家则选择了一条大胆的路径：将原本属于纺织领域的毛线转化为绘画的语言。

在河内香蕉街的一间小屋里，这位女性默默地穿针引线，用毛线编织出充满独特生命力的画作。鲜为人知的是，她的艺术之路并非始于画室或工作坊，而是源自多次深入偏远地区向少数民族及弱势群体教授手工技艺的旅程。正是在那过程中，她发现了对毛线创作的热爱——这种柔软却要求绝对细腻与耐心的材料。

红云的毛线画并非只是对传统材料的替代，而是开启了一个全新的审美空间。通过巧妙布局的层层毛线，她创造出独特的立体、光影与质感效果。毛线造就的花卉、风景或人物肖都宛如三维物体般生动呈现，柔美且富有深度，使她的毛线作品逐渐在当代艺术展览中占据一席之地。



然而，对她来说，艺术不仅是个人的创作。红云还为残疾人、自闭症患者、听障人士及家境困难者开设免费技艺培训班。在这间小小的空间里，毛线成为连接心灵的纽带，带来了喜悦与谋生机会。许多由学员完成的作品已被企业和机构选作礼品，不仅增加收入，更让他们在生活中重拾自信。

她说：“当他们做到看似不可能的事，我也坚信了艺术的治愈力量。我不求卖出多少画作，只愿为学员们创造稳定的工作，让他们对自己充满信心。对我而言，毛线画不只是艺术，更是一门手艺，是许多人的生机”。



目前，她的“毛线艺术”班虽只有不到十名学员，但学艺需求不断增加。她希望未来能获得更多社区支持，以扩大这一模式，为更多弱势群体提供学习与工作的机会。

法国学生路易斯在参观作坊时分享道：“我对这些毛线画印象极深，每个细节都细致入微。我最喜欢的是那些描绘越南风景的作品，让我想起曾去过的岘港和沙巴。通过柔软的毛线再现越南自然风光，真是太美妙了”。

在河内的小屋里，红云画家正默默地为毛线注入灵魂，将这种朴素的材料化为新的艺术语言，艺术不仅供人欣赏，更能传递温暖与爱意。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/小红花

