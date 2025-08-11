米其林真琴鳝鱼粉丝店

11/08/2025

河内真琴鳝鱼粉丝店正式入选2024年米其林指南必比登推介榜单。



真琴鳝鱼粉丝店的故事并非始于一间专业厨房，而源于一位河内女性对这道美食的热爱。出于对家人照顾的愿望，阮氏兰女士最初以一副简陋的挑担在行鼓街售卖鳝鱼粉丝，后来，在真琴街不足20平方米的小屋开店。



初期，店内仅卖鳝鱼汤粉丝和拌粉丝，后来逐渐推出炒粉丝，并陆续增加了鳝鱼粥、鳝鱼羹、鳝鱼春卷、鳝鱼炖豆腐香蕉等菜品，以满足不同食客的口味需求。从一个狭小的门面发展至今，店铺在对面开设了分店，空间宽敞、配备空调，可同时接待约40位食客。

从食材挑选到烹饪技艺，阮女士始终秉持认真细致的态度，所用鳝鱼100%来自北宁乡村，肉质结实、香甜。

粉丝选用巨沱手工艺村产品，色泽金黄、韧性强并带有淡淡清香。汤底以鳝鱼骨和鳝血打碎熬制而成，不掺杂，无味精，清甜醇厚，散发鳝鱼独有的香味，让人倍感舒适。



无论是汤粉丝、拌粉丝还是炒粉丝，每一碗都搭配多种配料，制作精细，构成了真琴街鳝鱼粉丝店独家的风味与色泽。





谈及得到米其林指南的认可，阮女士分享道：“我也不知道他们何时来店吃的，所以我还以为他们搞错了，因为店小，也没做宣传。得到认可是我的荣幸，更是一种提醒，要始终保持品质，即使十年后的回客也能尝到同样不变的味道”。





* 必比登推介是《米其林指南》于1997年设立的特别榜单，旨在表彰价格亲民、口味出众的餐厅和小吃店。 * 真琴鳝鱼粉丝店每日6时至22时营业。每份约4万越盾，对食客而言是相当合理的选择。