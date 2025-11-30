第71号决议：为越南强国渴望铺平道路

30/11/2025

胡志明主席曾教诲：“一个愚昧的民族，是一个衰弱的民族”。因此，教育始终被越南党和国家确定为头等国策，是民族发展的根本基石。历经八十年的风雨征程，从“扫除文盲”运动到革新开放事业，越南教育为民族解放、国家建设和保卫事业作出了重要贡献。

2025年8月22日，越共中央总书记苏林代表政治局签署颁布了关于突破性发展教育和培训的第71号决议，再次确认教育是决定国家未来的关键动力，是实现越南强国雄心的“钥匙”。

2025年9月16日，苏林总书记在关于贯彻政治局四项决议的在线全国会议上强调：“投资于教育就是投资、培养、提升‘国家元气’，就是投资于民族的未来。据此，教育培训必须遵循‘以质量为轴心 - 以教师为关键 - 以技术为杠杆’的方针发展”。

第71号决议设定了目标：到2045年，越南将建成一个现代化、公平且高质量的国民教育体系，跻身世界前20强国家行列。为了实现这一目标，第71号决议要求对体制进行大力改革，制定特殊的机制和政策，并投入超常规的资金，以促进教育和培训的发展。决议明确指出，确保用于教育和培训的国家预算支出不低于20%，其中至少5%用于投资支出，3%用于高等教育。这是一项坚定的承诺，为教育发展奠定了坚实的财政基础，同时也为全社会共同关心“育人事业”开辟了新机制。

越南教育培训部部长阮金山表示，这是越南教育实现飞跃的特殊机遇，教育不仅是一个行业的任务，而成为国家发展战略的核心重点。

在“80年独立 - 自由 - 幸福”国家成就展教育培训部展位，民众参观了解机器人。图/越通社

目前，各项具体政策正同步实施，体现了这个崇尚知识、信守“不让任何人掉队”人文理念的民族。例如，从2025-2026学年开始，国家将投入资金在边境乡建设248所小学、初中一体化寄宿学校，并为贫困地区的小学和初中学生提供午餐补助，优先边境山区乡镇，在首都河内约76.8 万名中小学生（包括公立和私立学校）将享受此项政策待遇。

对于教师队伍，第71号决议提出了一系列突破性政策：将幼儿园和中小学教师的职业培训补贴最低提升至70%；工作人员最低提升至30%；而边境、海岛、少数民族聚居等特殊困难地区的教师将获得100% 的补贴。这些举措体现了党和国家对“播种知识者”的高度珍视和深切关怀。

以战略远景、明确定向和坚强的资源承诺，第71号决议不仅是教育行业的重大转折，更是越南强国雄心的行动路线图。在这个蓝图中，每个越南人都能获得学习和全面发展的机会，并为国家的繁荣和智慧的未来贡献力量。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳