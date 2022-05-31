第31届东运会——越南烙印

第31届东运会在首都河内和其他11个地方举行，来自各国的运动员和游客既可体验许多现代化、令人满意的比赛场馆，还有机会亲眼目睹东道国地方社会经济发展的成就和具有吸引力的景点。

广宁省规划宫位于世界遗产下龙湾的岸边，是第31届东南亚运动会多项比赛项目的场地。本报记者 功达 摄

为了服务东运会，所有比赛场馆有的修缮升级，有的新建，许多现代化、世界标准的赛场往往座无虚席，给各国体育团和游客留下了深刻印象，如河内美亭国家体育场、赛马体育宫、水上运动宫、国家体育训练中心、南定天长体育场、广宁锦普体育场、巡州海滩运动区、北宁Hanaka网球场、永福鹭潭高尔夫球场、海防水原赛船中心等。

南定天长体育场不是东道国足球队参赛角逐的场地，但观众人数一直创历史新高，营造出令人兴奋的热闹气氛，甚至东盟足球联合会网站首页还发布了奇葩图片并评论：“那是一种狂热的气氛。今晚（5月7日）有3万名球迷在天长体育场现身。这是东运会历史上一个中立球场观众人数最多的新纪录。”

南定天长运动场是东运会历史上一个中立球场观众人数最多的新纪录。曰余 摄

运动员的接待、膳宿服务也得到各国高度评价。泰国体育代表团团长塔纳·凯普瑞斯特先生表示：“越南和其他东盟国家都经历了两年半的抗疫，但越南克服种种困难，妥善周到地做好后勤工作，从专业队伍的素质、比赛场地的技术标准，安全保障，时间表和交通工具安排到膳宿服务。记得，2003年，越南首次举办东运会，我们被安置在运动村，现在都住四五星级酒店。这是巨大的变化。”

除此之外，东道国还安排各国体育团的游乐活动，如免费乘坐双层巴士游览首都河内，参观八场古陶村，夜游升龙皇城，参观雄王庙遗迹区，在福寿省雄卢庙欣赏春曲表演，乘船游览下龙湾等，给运动员、游客和国际媒体留下了和平、美丽、发达、和热情好客的越南的难忘印象。

首都居民庆祝越南U23男女足队共夺金牌的视频。

谈及东道国的努力，新加坡国会议长兼国家奥委会主席陈川仁高度评价：“在疫情累及方方面面的背景下，举办一届东运会面临不少挑战，越南已付出很大努力，办得万无一失，实属高等技能。我同新加坡代表团的运动员和官员交谈，他们觉得一切都很好，尤其是感受到越南的热情和友好。越南为地区举办了一届精彩的东运会，我深感激动。”

东道国组织工作的专业性无可厚非，比赛成绩也是本届运动会成功的决定性因素之一。越南将其视为走向亚洲运动会和奥运会等更大平台的垫脚石，主张通过更新仲裁工作、运用多种现代技术监测比赛结果、将奥运会所有比赛项目纳入赛项，创造公正、客观、友好的竞争环境，务期提升地区体育的成绩。

首都居民庆祝越南U23男女足队共夺金牌。本报记者 庆龙 摄

第31届东运会是极具吸引力的赛场，有不少世界级运动员参赛，战绩优异，比如双杠项目，2014年亚运会铜牌越南运动员丁芳成击败2019年世界冠军菲律宾运动员卡洛斯·尤洛，夺得金牌。许多地区纪录也被打破，如菲律宾奥比纳打破撑杆纪录，泰国普里波尔·布恩森打破男子20米赛跑纪录，越南阮氏莺打破3000米障碍跑纪录，新加坡柯敬文打破女子200米游泳纪录，越南范清宝打破男子100米蛙泳纪录、新加坡唐振伟打破男子50米蝶泳纪录、越南陈兴原打破男子400米混合泳纪录、越南阮辉煌打破男子400米自由泳纪录、越南卢氏煌打破掷标枪纪录等。

第 31 届东运动会已告结束但余音无穷，东道国越南成功举办地区最大体育事件，在国际朋友心中留下极好印象。由此可见，越南已经具备成功举办其他大型国际事件，全面开放迎接国际友人安全重访的能力。