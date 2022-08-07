竹岛——芽庄湾的心脏

07/08/2022

竹岛上的VinWonders公园。本报记者 黎明 摄

芽庄市共有19个岛，其中的竹岛面积最大，约为36平方公里，最高山峰达460米，岛上景物一直保存着原生态，气候温和，天然植被丰富多样，海水清澈碧蓝，沙滩细腻白皙蜿蜒环抱岛周。

竹岛的特别地势犹如一道屏障，使芽庄湾风平浪静，可谓集全部优势于一身而成为芽庄海城旅游的标志。

游客在芽庄Vinpearl 可体验许多有趣游戏。VINPEARL 供图

万花山面积达3.5 公顷，汇聚五大洲成千种花，郁金香、海棠、夜兰香等欧洲花林吸人眼球，令人陶醉。

来到竹岛，游客最值得留宿的是5星级Vinpearl休闲区，一系列服务生态系尽在此地，诸如：设置百种顶尖游戏的芽庄VinWonders主题公园，其中突出的是三大纪录穿林溜索Zipline，东南亚最长过山车，千种奇花异草聚会的万花山，琳琅满目的Tata Show，AR/VR 游乐区，国际级水上公园，18洞高尔夫球场，会议中心，剧院，高档餐饮娱乐组合等等。

最近，竹岛亮相的世界第一艘140毫米厚亚克力全透明有机玻璃潜艇，长15.4米，重55吨，载客22人，正副驾驶员各一，下潜深度100米，配备先进空调机。游客无需穿着沉重的潜水服，不会游泳也能以360度的视野观赏海底，仿佛迷踪世界重磅电影中的茫茫大海，甚至可以摆出各种美姿以海洋为虚幻背景拍照。这种电动潜艇几乎无噪音，不会造成环境污染，也不危及海洋生物，有助于提高人们对海洋环保的意识。痴迷探险者千万不要错过这一乘船潜水看海底的机会。

芽庄Vinpearl潜艇长15.4米，重55吨，载客22人，正副驾驶员各一，下潜深度100米。本报记者 宝鸳 摄

此外，绿草如茵的山腰上屹立的芽庄Imperial Club 餐饮娱乐中心素享皇家巍峨殿堂之誉，游客居高临下，诗意盎然的海湾尽收眼底。这里供应五洲美食精华，比如Ozone Seafood Restaurant 的海鲜，百佳餐厅的中华佳肴等都是脍炙人口，回味无穷的美食。娱乐方面，卡拉OK，保龄球等也富有魅力，值得体验。

芽庄Vinpearl的开发运营提升了庆和省芽庄旅游在国内外的知名度。今后将再接再厉，以国际级旅游为目标，扩展其品牌声誉，为越南旅游业增强吸引力和竞争力。