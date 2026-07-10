科技之光

10/07/2026

过去，对于视障人士而言，独自出行、获取知识以及完成日常事务都是不小的挑战。然而，如今他们已能够自信地使用网约车、查询公交信息、体验社交媒体、进行电子支付，甚至亲手利用电脑编写软件程序或制作音乐 等。这些令人欣喜的变化是数字科技力量的生动写照，不仅帮助他们缩小了与社会之间的距离，拓宽了融入社会的发展空间，更呵护并彰显了每一位个体的自身价值。

当科技成为充满温度的桥梁



在国家大力推进数字化转型的浪潮中，越共中央政治局第57-NQ/TW号决议所强调的“以人为中心”发展理念正持续释放强大动力。科技已不再是枯燥的算法，而是服务生活、造福弱势群体的人文工具。对于视障人士而言，科技正是照亮人生、开启崭新天地的“光芒”。

河内市南门坊公安干部指导视障人士胡明光在VNeID应用程序上办理相关手续。本报记者 毕山 摄

第57-NQ/TW号决议明确指出，科技、创新与数字化转型是国家发展的重要动力。这一战略不仅着重于经济增长，更致力于建设包容共享的数字社会，让每一位公民都能够平等享有知识资源和现代化服务。这一理念正通过一系列扶助残障人士的举措不断落地见效。屏幕阅读软件、文字转语音应用、定位导航技术以及人工智能（AI）图像识别等新技术，正帮助视障人士排除学习和生活中的无形障碍。

语音辅助应用帮助视障人士轻松乘坐公共交通工具。本报记者 毕山 摄

视障人士通过智能手机上的应用主动预约网约车。本报记者 阮伦 摄

数字化转型还推动了就业方式的深刻变革。依托互联网平台，视障人士能够从事音频设计、客户服务、网络销售以及远程办公等多种职业。科技的人文关怀无法替代他们非凡的毅力，却为他们提供了打破种种限制的钥匙，使他们能够更加自信地施展才华、服务社会，真正掌握自己的人生。



特殊的课堂



在河内市盲人协会职业教育中心，科技正为视障人士开启通向未来的希望之门。与普通计算机课堂不同，这里没有学生注视着电脑屏幕，取而代之的是全神贯注地聆听辅助软件发出的每一个声音。

这里的课程不仅传授办公软件操作，还帮助学员接触人工智能（AI），学习如何在TikTok、Shopee等热门平台制作数字内容，使他们能够跟上时代步伐，自主创造稳定收入，减少对家人的依赖。

河内市盲人协会职业教育中心举办的视障人士基础计算机培训班。本报记者 毕山 摄

该中心副主任阮忠泰表示：“推广科技应用是我们的战略发展方向。我们希望学员能够充分利用AI等智能工具，提高生活自理能力，拓展职业发展空间。科技正在逐步消除长期存在的偏见和障碍，为视障人士在数字经济时代创造更加公平的发展机会”。



以科技掌握人生



凭借这些充满关爱的平台，许多视障人士奋发图强，书写了一个个感人至深的励志故事。吉他演奏家陈山海便是其中的典型代表。幼年因意外失去视力后，他凭借对音乐的热爱和顽强的毅力走上艺术道路，成为越南首位毕业于越南国家音乐学院古典吉他与作曲专业的残障人士。凭借青年人才奖、全国独奏比赛金奖以及专辑《河内旋律》，他在乐坛留下了鲜明的印记。

吉他手陈山海虽自幼失去视力，仍主动钻研电脑录音与音频处理技术。本报记者 毕山 摄

不仅如此，他还主动钻研电脑录音和音频处理技术。借助视障人士专用的辅助软件，他能够独立操作各类设备，在个人录音室完成录音、混音和编曲工作，充分展现了自己在专业音乐领域的才华。

另一位令人敬佩的青年是出生于2000年的陈越黄。10岁时失去视力，但他从未向命运低头。从越南盲人协会开设的计算机培训班起步，他与编程世界结下不解之缘，并以优异成绩毕业于越南富布赖特大学计算机科学专业。

软件工程师陈越黄10岁时失明，如今已是新日鸿公司经验丰富的程序员。本报记者 阮伦 摄

除了本职工作外，陈越黄还为视障群体免费开设了编程培训班。本报记者 阮伦 摄

如今，他已成为新日鸿公司的软件工程师，主要负责与11家视障人士中心和福利机构合作，为视障群体开发辅助软件。更令人敬佩的是，他还率先 为视障社群开设免费的编程培训班。迄今已有40余名学员完成课程，其中不少人继续进入大学攻读信息技术专业。

他分享道：“目前，在越南，从事信息技术学习和工作的视障人士仍然不多。我希望能够通过分享自己的经验和知识，激励更多热爱编程的朋友勇敢追逐自己的梦想”。

陈山海和陈越黄的成长经历充分证明，当知识与科技不断消除各种障碍时，视障人士同样能够像其他人一样为社会贡献自己的力量。虽然他们无法用双眼看见光明，却能够凭借顽强的意志和数字科技，创造出光辉灿烂的未来。

文图/越南画报 毕山 阮伦



