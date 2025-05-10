神秘的美山圣地

10/05/2025

在越南中部广南省潍山县的群山密林之间，隐藏着一处极具神秘色彩与独特魅力的古老建筑群——美山圣地，这处世界遗产与柬埔寨的吴哥窟、印度尼西亚的婆罗浮屠、缅甸的蒲甘、老挝的瓦普寺、泰国的帕塔帕侬寺等东南亚其他著名庙塔群齐名，也是越南最大的古代占婆文化、宗教、信仰和建筑中心。



夜幕中的美山神秘而迷人。本报记者 清和 摄



美山遗产坐落于广南省潍山县的山林之中。本报记者 毕山 清和 摄

历史上，美山圣地曾多次遭受战火破坏，但至今依然保留了宝贵的历史印记。根据研究成果，大多数科学家认为美山的大型庙塔主要由占族人建造，为了供奉湿婆神——印度教中至高无上的神祇。印度教是中世纪时期在印度次大陆及东南亚部分地区广泛流行的宗教。因此，在这里发现了大量林伽—优尼石雕，这正是湿婆神的象征，常见于印度教庙宇之中。



美山是国内外游客喜爱的旅游胜地。本报记者 清和 摄



留下岁月痕迹的古砖墙。本报记者 清和 摄



占婆古文化与宗教的深刻印记。本报记者 清和 摄

浮雕、石像和雕刻图案展现出美山庙塔装饰艺术的精致和独特。本报记者 清和 摄

美山为游客呈现丰富多彩的艺术表演节目。本报记者 清和 摄



灯光下的美山如梦似幻，神秘而迷人。本报记者 清和 摄