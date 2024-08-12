神眼山

12/08/2024

位于高平省重庆县南茶湖，神眼山以原始美的景色，被视为越南美丽和奇特的山岭之一，吸引众多游客前来参观。

这座山大约在三亿年前历经复杂的地质构造运动而形成，是大自然力量的明证，也是有趣的旅游点。 本地居民将神眼山叫做“发皮欧”（意为穿孔山）。

相传，这座山是一条凶猛巨龙的栖息地。有一天，一位勇敢的男子杀死了它，解放受其残暴统治的群生。为了铭记他的功劳，人们把这座山命名神眼山。

游客乘船探索神眼山周边地区。

神眼山的亮点是山腰上的巨洞，直径约50米，离地约30米，看似山眼正在观察周围。从山顶俯瞰，游客可以观赏雄伟壮丽的石灰岩山脉、郁郁葱葱的稻田和宁静祥和的村庄等。

神眼山是探索大自然爱好者的理想落脚点。到这儿，游客可以参加爬山、洞穴探险、划皮艇等活动，还可了解当地风俗习惯。

神眼山的最佳旅游期是9月和10月，自然风光美丽，享有“绝净谷“的美称，是年轻人的热门景点。

* 神眼山距离高平市中心约50公里，从这里游客可沿着三号国道经过马伏岭转向205省道来到国瓒乡板营屯汤痕湖，再走1.5公里就到目的地。 * 神眼山位于被联合国教科文组织列入世界自然遗产的高平山水地质公园，周围环绕着茂密的绿色森林、郁郁葱葱的稻田和雄伟壮丽的石灰岩山脉。