祖国边疆之地：点亮未来的学校

24/04/2026

在奠边与莱州两省重峦叠嶂的边境群山中，一所所一贯制寄宿学校正拔地而起，为数千名少数民族学生敞开了学习机会与改变命运的大门。这些校园不仅点亮了求学之梦，也以教育的持久力量培育人力资源、夯实国家边疆的稳固屏障。

2026年1月31日，越共中央总书记苏林与奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校的学生们合影。春思 摄

如今，这段路程已焕然一新。随着辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校落成并投用，黄氏杭和许多其他同学再也不用每天跋山涉水。新学校成为她们的“第二家园”，能在这里学习、生活，并孕育着对未来的憧憬。

越共中央政治局于2025年7月18日发布了第81-TB/TW号结论通知，一致主张在248个陆地边境乡投资建设中小学九年一贯制寄宿学校。2025年，全国已有108所学校动工，确保于2026年8月30日前全部竣工。其中，奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校已于2026年1月31日落成并投入使用。



2026年1月31日，越共中央总书记苏林与党和国家领导同志出席奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校落成剪彩仪式。春思 摄

辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校是根据越共中央政治局关于在248个陆地边境乡投资建设248所中小学九年一贯制寄宿学校的主张而建设的首所学校。本报记者 毕山 摄

2026年1月31日，越共中央总书记苏林参观奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校的教室。春思 摄

在寄宿环境中，傣族学生炉氏龙儿逐渐培养了独立能力，与同学们融洽相处。她表示，自己的梦想是成为一名女警察，将来为家乡建设服务。这个看似朴素的愿望却映照出巨大的变化：当学习机会敞开大门时，未来的轮廓也随之更加清晰。

辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校空间。本报记者 毕山 摄

辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校空间。本报记者 毕山 摄

黄氏杭与炉氏龙儿的学校坐落在辛巴坪的一座山丘上。在赫蒙语中，辛巴坪是“十八座倒扣碗状山丘之地”。学校占地逾6公顷，总投资额达2800亿越盾，校园宽敞明亮，设有31间教室，可容纳1000余名学生。

除教室外，学校还配备14间功能室、91间宿舍以及食堂、图书馆、体育区、游泳池等设施，构建了一个在边境地区极为罕见功能齐全的良好教育环境。

“辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校不仅是一项教育工程，更是推动边境地区教育质量实现根本性转变的‘亮点’，具有深远的政治与人文意义”。 奠边省教育与培训厅厅长黄雪班女士



奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校学生们的信息技术课。本报记者 清江 摄

奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校学生们的地理课。本报记者 清江 摄

当校鼓敲响时，学生们迅速进入信息技术、音乐、STEM机器人等专业课堂。理论与实践相结合，使他们能够更加主动地获取知识。

辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校校长阮文笃表示：“现代化的基础设施帮助我们加强了理论与实践结合，培养学生的团队协作能力、逻辑思维和解决问题的能力”。

对资深教师武氏良而言，这种转变体现在每一节课堂之中：“过去缺乏直观教具，如今有了地图、电视、投影仪等等，讲课更加生动，学生们的学习效果也明显提升”。

2026年1月31日，越共中央总书记苏林与党和国家领导同志在奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校参加植树留念仪式。春思 摄



奠边省教育与培训厅厅长黄雪班女士表示：“辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校不仅是一项教育工程，更是推动边境地区教育质量实现根本性转变的‘亮点’，具有深远的政治与人文意义”。 辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校师生在音乐课上。本报记者 清江 摄 人造草坪迷你足球场是辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校学生们课后踢球的乐园。本报记者 清江 摄

这座山顶学校的背后是一项宏大的国家政策。面对22个边境省份超过33.2万名学生的寄宿需求，而现有供给仅满足约18%的现状，中央政治局一致主张在陆地边境乡建设248所中小学九年一贯制寄宿学校。

从政策到实践，像辛巴坪这样的学校正逐步将高山地区学子的求学梦想化为现实。

以辛巴坪为起点，一贯制寄宿学校模式正迅速向更多边境地区推广。继2025年108所学校动工兴建后，截至2026年3月，全国17个省市又同步启动了121所新校建设。

2026年3月19日，其余边境乡的一贯制寄宿学校动工仪式在全国17个省市同步举行。图为莱州省6所中小学九年一贯制寄宿学校工程的开工启动仪式。本报记者 毕山 摄

在少数民族学生占比逾80%的莱州省，各项工程正加快推进。丰土乡的一贯制寄宿学校是典型代表之一。在占地6公顷的工地上，施工现场一片繁忙。该项目总投资额为2500亿越盾，包括教室、寄宿区、食堂、多功能厅、运动场和游泳池等全套学习和生活设施。

“建设现代化寄宿学校不仅改善学习与生活条件，还能助于学生增进健康，养成科学生活习惯，并提升知识吸收能力”。 莱州省教育与培训厅厅长莫光勇先生



莱州省的学生们正在观看学校建设设计图。本报记者 毕山 摄

丰土中小学九年一贯制寄宿学校施工现场一片繁忙。本报记者 毕山 摄

施工单位代表唐荣轩先生分享：“我们已最大限度调配人力，高峰期达500至600名工人，以确保工程进度的同时严格把控质量”。按计划，该项目将于2026年8月底竣工，然而目前施工方正日夜赶工，全力争取在5月19日前部分工程完工并交付使用。

丰土中小学九年一贯制寄宿学校施工现场一片繁忙。本报记者 毕山 摄

丰土中小学九年一贯制寄宿学校工程的工地上。本报记者 清江 摄

莱州省教育与培训厅厅长莫光勇强调：“建设现代化寄宿学校不仅改善学习与生活条件，还能助于学生增进健康，养成科学生活习惯，并提升知识吸收能力”。他认为，从长远来看，全新的教育环境将利于提高民智，打造高质量人力资源，同时吸引并留住优秀教师扎根于边远地区。

根据规划，莱州省将在11个边境乡建设11所学校，其中5所已于2025年开工，其余6所将在2026年继续推进。这是全国248所学校总体题案的一部分。

丰土中小学九年一贯制寄宿学校工程的工地上。本报记者 清江 摄

丰土中小学九年一贯制寄宿学校工程调动了大量人力，以期完成既定目标。本报记者 毕山 摄

从更宏观的视角来看，这些寄宿学校不仅解决当前教育难题，更为边疆地区构建可持续发展的基础，让每一名学生都能学习、成长，并扎根故土。在这一过程中，教育成为守护边疆的“软盾牌”——不是依靠围墙或武器，而是依靠知识与人才。

从辛巴坪到丰土，从一间间崭新的教室到逐渐成长的梦想，一段悄然却意义深远的旅程正在展开，那就是以教育点亮未来、以人才守护祖国边疆的征程。

文/越南画报 银河 图/毕山 陈清江 春思 译/武蓉