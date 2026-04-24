祖国边疆之地：点亮未来的学校
在奠边与莱州两省重峦叠嶂的边境群山中，一所所一贯制寄宿学校正拔地而起，为数千名少数民族学生敞开了学习机会与改变命运的大门。这些校园不仅点亮了求学之梦，也以教育的持久力量培育人力资源、夯实国家边疆的稳固屏障。
如今，这段路程已焕然一新。随着辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校落成并投用，黄氏杭和许多其他同学再也不用每天跋山涉水。新学校成为她们的“第二家园”，能在这里学习、生活，并孕育着对未来的憧憬。
越共中央政治局于2025年7月18日发布了第81-TB/TW号结论通知，一致主张在248个陆地边境乡投资建设中小学九年一贯制寄宿学校。2025年，全国已有108所学校动工，确保于2026年8月30日前全部竣工。其中，奠边省辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校已于2026年1月31日落成并投入使用。
在寄宿环境中，傣族学生炉氏龙儿逐渐培养了独立能力，与同学们融洽相处。她表示，自己的梦想是成为一名女警察，将来为家乡建设服务。这个看似朴素的愿望却映照出巨大的变化：当学习机会敞开大门时，未来的轮廓也随之更加清晰。
黄氏杭与炉氏龙儿的学校坐落在辛巴坪的一座山丘上。在赫蒙语中，辛巴坪是“十八座倒扣碗状山丘之地”。学校占地逾6公顷，总投资额达2800亿越盾，校园宽敞明亮，设有31间教室，可容纳1000余名学生。
除教室外，学校还配备14间功能室、91间宿舍以及食堂、图书馆、体育区、游泳池等设施，构建了一个在边境地区极为罕见功能齐全的良好教育环境。
“辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校不仅是一项教育工程，更是推动边境地区教育质量实现根本性转变的‘亮点’，具有深远的政治与人文意义”。
奠边省教育与培训厅厅长黄雪班女士
当校鼓敲响时，学生们迅速进入信息技术、音乐、STEM机器人等专业课堂。理论与实践相结合，使他们能够更加主动地获取知识。
辛巴坪中小学九年一贯制寄宿学校校长阮文笃表示：“现代化的基础设施帮助我们加强了理论与实践结合，培养学生的团队协作能力、逻辑思维和解决问题的能力”。
对资深教师武氏良而言，这种转变体现在每一节课堂之中：“过去缺乏直观教具，如今有了地图、电视、投影仪等等，讲课更加生动，学生们的学习效果也明显提升”。
这座山顶学校的背后是一项宏大的国家政策。面对22个边境省份超过33.2万名学生的寄宿需求，而现有供给仅满足约18%的现状，中央政治局一致主张在陆地边境乡建设248所中小学九年一贯制寄宿学校。
从政策到实践，像辛巴坪这样的学校正逐步将高山地区学子的求学梦想化为现实。
以辛巴坪为起点，一贯制寄宿学校模式正迅速向更多边境地区推广。继2025年108所学校动工兴建后，截至2026年3月，全国17个省市又同步启动了121所新校建设。
在少数民族学生占比逾80%的莱州省，各项工程正加快推进。丰土乡的一贯制寄宿学校是典型代表之一。在占地6公顷的工地上，施工现场一片繁忙。该项目总投资额为2500亿越盾，包括教室、寄宿区、食堂、多功能厅、运动场和游泳池等全套学习和生活设施。
“建设现代化寄宿学校不仅改善学习与生活条件，还能助于学生增进健康，养成科学生活习惯，并提升知识吸收能力”。
莱州省教育与培训厅厅长莫光勇先生
施工单位代表唐荣轩先生分享：“我们已最大限度调配人力，高峰期达500至600名工人，以确保工程进度的同时严格把控质量”。按计划，该项目将于2026年8月底竣工，然而目前施工方正日夜赶工，全力争取在5月19日前部分工程完工并交付使用。
莱州省教育与培训厅厅长莫光勇强调：“建设现代化寄宿学校不仅改善学习与生活条件，还能助于学生增进健康，养成科学生活习惯，并提升知识吸收能力”。他认为，从长远来看，全新的教育环境将利于提高民智，打造高质量人力资源，同时吸引并留住优秀教师扎根于边远地区。
根据规划，莱州省将在11个边境乡建设11所学校，其中5所已于2025年开工，其余6所将在2026年继续推进。这是全国248所学校总体题案的一部分。
从更宏观的视角来看，这些寄宿学校不仅解决当前教育难题，更为边疆地区构建可持续发展的基础，让每一名学生都能学习、成长，并扎根故土。在这一过程中，教育成为守护边疆的“软盾牌”——不是依靠围墙或武器，而是依靠知识与人才。
从辛巴坪到丰土，从一间间崭新的教室到逐渐成长的梦想，一段悄然却意义深远的旅程正在展开，那就是以教育点亮未来、以人才守护祖国边疆的征程。
文/越南画报 银河 图/毕山 陈清江 春思 译/武蓉