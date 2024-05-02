石琴艺人阿兄

02/05/2024

阿兄没有上过任何音乐学校，也没有人教过他，但丁丁当当的石琴声，宛如一股无形的魔力吸引着他，点燃了他痴爱石琴的火焰，引导他成为一名年轻的优秀艺人,擅长制作和弹奏嘉莱族几乎所有的古老乐器。

傍晚时分，山林逐渐黑暗，笼罩在旱季的亚谢溪上。远处浅溪中隐约有一个人影，走近一看，原来是 阿兄正在寻找石头来制作新石琴。



见有人过来，阿兄抬起头笑着对我说：“打磨石头容易，找到一块满意的石头太难了，花了好多时间才找到这块！”说话间，阿兄拿出一块粗糙的灰色石，看似史前时代的石斧头。他拿小锤轻轻敲击，石头发出好像钢琴的清脆声。





站在干涸的溪底，阿兄小心翼翼地把大小长短不一的石块摆成一行，一边看一边用锤敲击，先慢后快，令人惊奇的是，粗糙的石块竟发出梦幻般的声音，犹如远处的锣钲声在山岳间回荡。

阿兄是嘉莱人出生于1982年，居住在崑嵩省沙泰县沙泰镇卒村。2015年，在首届评选非遗领域优秀艺人时，年仅33岁的他被国家主席张晋创授予优秀艺人称号，以表彰他对保护和弘扬民族文化遗产的杰出贡献。



在崑嵩省甚至整个西原地区，各种重大节庆几乎都少不了他。阿兄虽然年轻，但早已出名，因此，经常被各地邀请演奏传统乐器。除了演奏锣钲外，他还能制作、改进和熟练使用嘉莱人的各种古老传统乐器。

阿兄笑道：“嘉莱任何乐器我都能制作和弹奏。石琴、德玲竹琴、叮咛琴等什么都会。有时太忙，没有时间弹奏才忘记一点点，但练习一会儿就能记起来” 。

除了表演锣钲，制作和熟练弹奏德玲竹琴的天赋，阿兄还是崑嵩省善于制作和弹奏石琴的唯一艺人。石琴是西原最奇特的乐器，也是人类最古老的乐器。



阿兄制作和弹奏石琴是机缘巧合。十几年前，有一次涉水过溪，他看到形状奇特的石快，觉得有趣随手捡起来，试敲一下，竟然听到锣钲般响亮的声音。凭借天赋的音乐资质 加上演奏锣钲的奇才，阿兄将石块打磨后用锣钲的调音技术来调音，终于制成了自己的首台石琴。

时至今日，阿兄出产了许多不同类别的石琴，用来参加比赛和演奏，引起越南国家音乐学院和文化艺术学院音乐专家的关注。



阿兄和蔼可亲，话比较少，但是爱笑，笑容洋溢在棱角分明的脸上，这是来自充满阳光和多风的西原土地上贾莱男人的特征。他的心中总是充满着热爱的火焰，这不仅满足了他对音乐的热爱，也点燃了他保护、奉献和传播祖国传统音乐遗产之美的愿望。

为此，阿兄不仅热衷于制作和演奏乐器，还非常热情地教村里的年轻人，愿意向那些热爱和想要探索贾莱人音乐艺术的人进行介绍。

文图/越南画报 清和 译/武蓉