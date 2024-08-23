盲人跑者——为视障人传播体育精神

盲人跑者——为视障人传播体育精神


视障人参加马拉松比赛并取得了许多普通人梦寐以求的成绩。这就是盲人跑者俱乐部的故事。这些有毅力有恒心的故事激励了社会中弱势人群克服困难，勇敢前行。

看到许多视障人有跑步锻炼的愿望但缺乏条件，视障运动员武进孟和朋友们成立了盲人跑者俱乐部，旨在拉近他们与梦想的距离，使他们融入到正常视力人的跑团，并在社会中传播积极的能量。

 

武进孟分享道：我从小就患有先天性眼球震颤，视力几乎为零。在大家的鼓励下，我于2021年第一次参加了ECOPARK半程马拉松比赛。在报名之前，我很犹豫，因为我认为视障人的世界仅限于四面墙之间。直到我参加比赛并受到观众的欢呼和鼓励时，我才意识到外世有很多美好的东西等待着像我这样的视障人。赛后，我决心成立盲人跑者俱乐部，帮助其他视障人有机会跑步，融入外面的世界

怀着这些想法，在越南盲人协会的赞助下，盲人跑者俱乐部于20237月正式成立。经过近一年的活动，俱乐部拥有41名成员（包括26名视障人和15名陪跑志愿者），成员们可在共同的家园分享喜怒哀乐，互相帮助，使生活变得更加美好。

每天早晨，在河内行待体育场上，我们可以很容易地感受到盲人跑者俱乐部每个成员身上均散发出的积极能量。这里不仅是跑步训练的地方，还给视障人克服自我、自信融入和与人交流的动力。

 

特别的是，通过不懈的努力，俱乐部的所有成员都能够完成10公里以上的跑步距离。其中有三名在参加国内比赛时，以优异的成绩完成了全程马拉松，这是一项许多普通马拉松跑者梦寐以求的成就。

加入盲人跑者俱乐部第一批视障成员之一的胡明光分享道：我在盲人跑者俱乐部开始了我的第一步，最初我只能跑50米，然后增加到100米，但如今，在成员们的指导和我自己的努力下，我可以轻松完成10公里的距离。跑步不仅改善了我身体的健康，更重要的是，我结识了许多新友

盲人跑者俱乐部成员接触时，我们听到了许多有趣故事，而没有一丝视障人的自卑。他们除了学习跑步，还互相帮助克服生活中的困难和自卑，融入社会的节奏。40名成员消除了普通人和视障人之间的距离。

 

杨武黄霖志愿者分享道：我记得15岁的阮仲越男孩第一次参加俱乐部的故事。他天生视障和脑瘫，刚开始跑步时不愿意合作，还坐在跑道上哭。知道他喜欢吃零食，我们带来了零食诱导他跑步，结果他边跑边吃，最终跑完了行待体育场的一圈。如今，他已经跟随俱乐部走遍各地，并轻松完成了10次国内比赛中的5公里距离。

 

盲人跑者俱乐部以永不放弃，相信自己为信念，持续向视障人和弱势群体传播积极、乐观的生活价值观。通过这种方式，帮助他们锻炼身体，融入社会，过上健康、快乐的生活。

盲人或志愿者想要参加盲人跑者俱乐部请联系：

武进孟   电话：0843582000

 

    •           文/越南画报 功达  图/毕山  译/明明 设计/香草 

 


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