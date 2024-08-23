盲人跑者——为视障人传播体育精神

23/08/2024

视障人参加马拉松比赛并取得了许多普通人梦寐以求的成绩。这就是“盲人跑者”俱乐部的故事。这些有毅力有恒心的故事激励了社会中弱势人群克服困难，勇敢前行。

看到许多视障人有跑步锻炼的愿望但缺乏条件，视障运动员武进孟和朋友们成立了“盲人跑者”俱乐部，旨在拉近他们与梦想的距离，使他们融入到正常视力人的跑团，并在社会中传播积极的能量。

武进孟分享道：“我从小就患有先天性眼球震颤，视力几乎为零。在大家的鼓励下，我于2021年第一次参加了ECOPARK半程马拉松比赛。在报名之前，我很犹豫，因为我认为视障人的世界仅限于四面墙之间。直到我参加比赛并受到观众的欢呼和鼓励时，我才意识到外世有很多美好的东西等待着像我这样的视障人。赛后，我决心成立‘盲人跑者’俱乐部，帮助其他视障人有机会跑步，融入外面的世界”。

怀着这些想法，在越南盲人协会的赞助下， “ 盲人跑者 ” 俱乐部于 2023 年 7 月正式成立。经过近一年的活动，俱乐部拥有 41 名成员（包括 26 名视障人和 15 名陪跑志愿者），成员们可在共同的家园分享喜怒哀乐，互相帮助，使生活变得更加美好。

每天早晨，在河内行待体育场上，我们可以很容易地感受到“盲人跑者”俱乐部每个成员身上均散发出的积极能量。这里不仅是跑步训练的地方，还给视障人克服自我、自信融入和与人交流的动力。

特别的是，通过不懈的努力，俱乐部的所有成员都能够完成10公里以上的跑步距离。其中有三名在参加国内比赛时，以优异的成绩完成了全程马拉松，这是一项许多普通马拉松跑者梦寐以求的成就。

加入“盲人跑者”俱乐部第一批视障成员之一的胡明光分享道：“我在‘盲人跑者’俱乐部开始了我的第一步，最初我只能跑50米，然后增加到100米，但如今，在成员们的指导和我自己的努力下，我可以轻松完成10公里的距离。跑步不仅改善了我身体的健康，更重要的是，我结识了许多新友

杨武黄霖志愿者分享道：“我记得15岁的阮仲越男孩第一次参加俱乐部的故事。他天生视障和脑瘫，刚开始跑步时不愿意合作，还坐在跑道上哭。知道他喜欢吃零食，我们带来了零食诱导他跑步，结果他边跑边吃，最终跑完了行待体育场的一圈。如今，他已经跟随俱乐部走遍各地，并轻松完成了10次国内比赛中的5公里距离。”

“盲人跑者”俱乐部以“永不放弃，相信自己”为信念，持续向视障人和弱势群体传播积极、乐观的生活价值观。通过这种方式，帮助他们锻炼身体，融入社会，过上健康、快乐的生活。

盲人或志愿者想要参加“盲人跑者”俱乐部请联系： 武进孟 电话：0843582000