百艺坊——架起百业交流桥梁

18/11/2024

为了传承并弘扬越南传统手工艺村的产品价值， 由吴贵德先生于2024年6月在河内创立的百艺坊已举办了多个专 题展览， 吸引了许多游客前来参观和了解越南手工艺品蕴含的文化价值。

毕业于信息技术专业的吴贵德先生却对民族文化遗产产生了深厚的共 鸣。他曾多次走访了不同地方的手工艺村， 亲眼目睹了艺人们精湛的技艺制作手工艺品。 这一切似乎激励着他踏上了保护与弘扬越南传统手工艺价值的旅程。 经过17年对传统手工艺村的深入了解， 吴贵德先生萌生了将百艺坊打造成越南手工艺品的研究、 开发和应用中心的构想。

吴贵德表示：“传统手工艺业是越南文化不可或缺的一部分。 随着工业化快速发展趋势，许多手工艺村逐渐被埋没， 因此我认为保护手工艺精品显得尤为重要。我之所以命名为‘ 百艺坊’，是因为这个名字寓意‘百业’，让人们来参观、 体验并亲手制作产品，更加深入地了解传统手工艺村。 这也是将手工艺品带回越南人生活中最快的方式。”

为了帮助参观者更深入了解各类手工艺品， 百艺坊每月根据不同手工艺村举办专题展览。除了展示外， 百艺坊还注重互动体验，鼓励参观者亲手制作产品， 让他们在每件产品中找到与越南文化的连结， 从而共同续写传统手工艺村的新篇章。

自创立以来，百艺坊已举办多个专题活动，如“青柳木版—— 手工艺村重生之旅”，让青柳村艺人与参观者互动， 并组织木版雕刻实践活动，让大家感受到木版雕刻的独特技艺。 此外，吴贵德还在百艺坊举办与漆业、陶瓷、 磨漆及插花等领域有关的活动。

吴贵德先生表示：“在开展过程中与企业合作将有助于推动手工艺品 发展，使大家共同书写传统手工艺村的新篇章”。

文/越南画报 银河 图/越强 译/明明