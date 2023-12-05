白府的历史故事

05/12/2023

白府（法文名Villa Blanche）位于头顿市陈富路四号，背靠“大山”半腰，面朝大海，是游客探索头顿市不可错过的目的地。

白府是法属时期于1889至1902年建成的。这里曾是印度支那总督、保大皇帝和历代越南共和国总统的度假居所，也是法国殖民政府于 1907 年 9 月 12 日至 1916 年间囚禁阮朝成泰帝的地方。



白府是一栋3层楼房，高19m，长25m，拱形门，整个房屋粉刷成白色，屋顶盖红瓦。 参观的游客可以看到从建筑造型到内部装饰都带有浓郁的法式风格。彩瓷是主要装饰材料。这里具有许多珍贵的彩瓷装饰品，比如身上点缀着闪闪发光银点的一对翠绿孔雀在展翅翩翩起舞，给空间增添了一份优雅；像希腊神话故事的女神一样美丽的欧洲美女塑像等。最特别的是带有希腊艺术风格的8个欧洲历史名人的半身塑像，面部神彩奕奕。



如今，白府底层仍然保留着珍贵古董，承载着越南传统文化内涵，例如1921 年启定帝在位时期的皇家实木长椅，一对百鸟朝凤花瓶，福禄寿三星神像，一对1.7米长非洲象牙，神功大炮，尤其是从17世纪左右在昆岛海域沉船中打捞出来的数千件中国清朝康熙年间制作的陶瓷器。

经过起落沉浮的历史变故，白府始终保留着别具一格的建筑艺术价值，吸引众多游客前来参观。

白府位于头顿市陈富路四号。本报记者 黎明 摄

历经100多年的时光洗礼，白府依旧完整如初。

文/越南画报 通海 图/ 黎明 通海 译/何芳