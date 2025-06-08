登上“南部屋脊”

08/06/2025

黑婆山海拔986米，空气清新，气候凉爽，景色如画，被誉为“第一天山”、“南部屋脊”。得天独厚的自然条件，加上人们的投资建设，使黑婆山成为了国内外游客前来西宁省时不容错过的魅力旅游目的地。

登上黑婆山之顶，游客不仅能将宛若蓬莱仙境的美景尽收眼底，还能欣赏寺庙、佛像、瀑布、步道等独特建筑并聆听导游讲述关于黑婆山的神秘传说。

黑婆山顶的黄昏。本报记者 阮胜 摄

相传，天香姑娘人美心善，村中有一名叫黎仕彻的孤儿，自幼由智新和尚抚养成人，文武双全，也对她心生爱慕。一次，天香上独山拜佛时，被一群歹徒围困，危急之际，黎仕彻挺身而出，将她救下。为报答救命之恩，天香父母答应将女儿许配给黎仕彻。然战乱纷飞，两人尚未来得及成婚，黎仕彻便应征从军。

黎仕彻从军后，有一次天香上山拜佛时再次遭遇先前的歹徒围攻，企图凌辱。为守贞节，她毅然跳崖自尽。一夜，她化身一位黑肤女子入梦，向智新和尚倾诉原委。智新和尚醒来后派人寻得其遗体并妥善安葬，后来当地百姓亦在山上建庙祭祀，从此，独山被改称为黑婆山。

第二次托梦发生在阮主阮映被西山军追击，逃至黑婆山避难之时。夜里，黑婆入梦指点逃生之路。阮映登基后，感念此恩，敕封她为“灵山圣母”，并铸造黑铜像供人朝拜。

黑婆山名胜群占地约24平方公里，由猪山、凤山与黑婆山三座山峰组成。其中最著名的是黑婆寺（灵山仙石寺），亦称上寺，供奉着黑婆铜像。此外，山上还有供奉着佛陀涅槃像的佛寺、杭寺（灵山安福寺）、下寺、中寺（灵山福中寺）、云山寺等。

太阳世界黑婆山旅游区的缆车线路为全球坡度最大的缆车系统之一，平均坡度高达63.53%（约32.43度），最大坡度104%（约45度）。凭借这一特殊坡度和每秒6米的运行速度，游客仅需5分钟多，即可从婆寺直达“南部屋脊”山顶。





除了寺庙，山上还有不少被僧尼佛子修缮为供奉之地的洞穴，如青龙洞、虎翁洞、三姑洞、三旬洞、天胎洞、斜翁洞、风洞等。

2024年1月，西宁省佛教协会在黑婆山举行了弥勒菩萨像安置仪式。弥勒菩萨像高36米，最大宽度45米，表面面积4651平方米，重达5112吨，采用越南前所未有的特别工艺：以6688块天然砂岩拼接而成，灵感源于梯田景观。



至今，黑婆山旅游区扔拥有多项吉尼斯世界纪录，包括：黑婆缆车站为世界最大缆车站，西补陀山佛像拥有两项纪录：亚洲最高山顶铜佛像和越南最高山顶铜佛像；世界最大砂岩弥勒佛像；亚洲最高人造瀑布等。

凭借秀丽的自然风光和深厚的历史文化印记，黑婆山于1989年1月被列为国家级历史文化名胜。太阳集团与西宁省政府携手投资开发，使其成为热门旅游景点。多年来，黑婆山旅游区——这座“南部屋脊”一直是举办盛大的信仰节庆和文化艺术活动，吸引了众多国内外游客前来观光体验。

文/越南画报 通善 图/阮胜 黎明 太阳集团资料 译/小红花



