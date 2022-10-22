瑞杨画作的虚实

22/10/2022

瑞杨画家痴迷绘画，孜孜不倦地创作，与日常生活紧密相连，收获了丰硕的创作成果。

瑞杨是杨宗国瑞的艺名。他在庆和省沿海的万野乡出生长大。广袤无垠的海洋美景引发了他的绘画兴趣，殷望刻画日常生活景象。

本以为建筑师出身的瑞杨的画作都是建筑设计僵硬的板板块块，一座座房屋的缩影，其实不然，观众会觉得惊奇，看到的却是线条柔和、色彩丰富的图画。其题材均为他曾涉足的地方，走过的道路，爱过的人，或者荒芜的森林，人影寥落的海滩，灰暗的天空，时而鲜明铮亮，时而幽暗无光，形成相反的对照。也许这一切正是他所经历的实际生活的写照。

最近，他在“朋友之家”（Friend’s House）举办了“瑞曲”画展，分为三部曲。其一“生活欢歌”，其二“推想境界”，其三“梦幻之曲”。

其一和其二的作品以水彩为主，彩色艳丽，体现生活的正能量，美不胜收。画面的景致有的只是推想虚构，表达他对曾经涉足之地，遇见或爱过的人的思念，有欣喜快乐，也有离别的忧伤。画家以深山密林，荒凉无人的海域或夕阳西下的景物来吐露心思情怀和内心的孤独。

其三的油画系列，色彩强烈相反，呈现画家激情澎湃，仿佛触及内心深处发现隐藏在仁爱躯壳内的各种怪兽形状而惊讶万分。