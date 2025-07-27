玻璃碎片变新宠

27/07/2025

出于为儿童打造环保再生游乐场的创意，“绿色旅程”项目由裴孟雄和黎怀南先生共同发起。通过利用废弃玻璃瓶创作艺术拼贴画，该项目除了讲究环保，还为越南可持续艺术开辟了全新路径。

据“绿色旅程”项目联合创始人黎怀南介绍，该项目最初是由一家从事儿童环保乐园建设领域的社会企业进行投资。初期，团队成员尝试利用塑料、轮胎、橡胶和玻璃等多种废弃材料。其中，玻璃因特别难以回收且碎片锐利易伤人，常被忽视，尽管其排放量和对环境的污染风险巨大。





“转折点在于我们尝试将废瓶改造为花瓶。在切割过程中，产生了许多玻璃碎片，如果丢弃将极其危险。我们开始尝试用这些碎片制作拼贴画，并发现它们不仅美观，还可能成为一种可持续发展的新方向。自此，玻璃拼贴画的想法应运而生”，他分享道。

“绿色旅程”项目于2024年7月正式启动，并于同年10月推出首批作品。这些艺术作品在欧洲各国驻越南大使馆联合举办的环保博览会上亮相，受到社会各界和合作伙伴的热烈反响，成为团队推动玻璃画批量生产模式的巨大动力。

最初的作品由玻璃碎片拼接而成，保留原始瓶身的自然颜色，如翡翠绿、乳白色或琥珀色等。后来，团队加入表面处理工艺，涂覆一层有机玻璃以提高透明度，增强附着力并防潮防霉。

该项目还与艺术、美术、建筑院校的大学生合作，共同开发创意和创作画作，使作品在视觉呈现上更具感染力，也更有力地传递环保理念。

“绿色旅程”还在吉灵车站、FPT大学、越南英国大学及社区住宅区等多个地点定期举办工作坊。通过亲身参与玻璃画制作，观众可以了解艺术创作的全过程，同时也提升他们对环保的意识。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/武蓉