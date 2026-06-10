“玉粒”铸就越南大米地位

10/06/2026

从九龙江平原的育种实验室到全球各大挑剔市场，越南大米凝聚了近半个世纪的科学研究、技术创新以及科学家、农民与企业之间不懈联合的协作成果。这也是越南在全球农业版图上逐步确立大米强国地位的基石。

近半个世纪科学与水稻的同行

长期以来，越南人一直将大米称为“乡村的玉粒”，这一朴素的比喻体现出了这种粮食作物养育数代人、并在今天助力越南声名远扬的重要价值。

安江省重点出口大米生产区——魂坦稻田全景。本报记者 阮伦 摄

九龙江平原水稻研究所的农业工程师正在剥离并挑选饱满且具备抗旱耐盐能力的稻种，用于研发适应南部地区土壤条件的新型水稻品种。本报记者 阮伦 摄

在来自九龙江平原、摆上全球数百万家庭餐桌的晶莹白米背后是一段长期坚持科学研究与技术创新的发展历程。

九龙江平原水稻研究所在新型水稻品种的研发与杂交培育中应用了大量现代化机械与设备。本报记者 阮伦 摄

九龙江平原水稻研究所的农业工程师正在进行分子分离，以杂交培育出优质的新型水稻品种。本报记者 黎明 摄

该研究所成立于1977年，是越南全国领先的水稻研究中心，肩负着为南部地区培育品种和转让技术的重任。该地区的水稻产量占越南总产量的一半以上，大米出口量约占越南出口总量的90%。

研究所遗传与作物育种学科主任陈廷攸博士表示，气候变化正对大米行业提出全新的要求。如果过去的主要目标是提高产量以保障粮食安全，而如今，水稻品种必须同时满足产量、品质、耐酸耐盐能力、抗病虫害性等要求，并符合出口标准。

九龙江平原水稻研究所遗传与作物育种学科主任陈廷攸博士（右）在育苗场检查新型水稻品种的生长进度。本报记者 黎明 摄

在培养室和试验区内，多种新型稻系正在借助分子生物学技术、现代育种技术以及品种评估数据系统持续开展研究。

凭借这些努力，数百个新品种水稻已投入生产，助力改变了西部农业的面貌。过去，每公顷平均产量仅约2至3吨，如今已超过6吨；在许多先进种植区，优质水稻品种在最佳条件下每公顷产量可达10吨以上。

除了提高产量，耐酸耐盐稻种还在受气候变化影响日益明显的沿海地区维持生产。

九龙江平原水稻研究所的农业工程师在育苗场进行稻种分离工序，旨在插秧、嫁接并杂交培育出高产的新型水稻品种。本报记者 阮伦 摄

在九龙江平原水稻研究所实验室对水稻质量进行检测。本报记者 阮伦 摄

在九龙江平原水稻研究所实验室内培育的秧苗盘。本报记者 黎明 摄

除了科研机构外，许多科学家也将数十年心血倾注于水稻研究之中。在朴素的家中，农业工程师胡光郭及其团队在ST系列稻种取得成功后，依然持续研究新的稻系。

为了培育出曾荣获2019年“世界最佳大米”称号的ST25水稻品种，研究团队在田间耗费了数十年时间进行杂交、试验与筛选。 该团队不仅注重大米的香味与品质，还致力于提升其在沿海盐碱地区种植条件下的适应能力。

对胡光郭工程师而言，稻种的价值不仅体现在国际奖项上，更在于它能够帮助农民提高收入、安心种地。

助力越南大米走向世界的“助推器”



离开实验室后，大米的旅程在安江、同塔、芹苴或金瓯的大规模生产农田上继续。在收获季节，联合收割机在广阔田野间不停运转，稻谷被迅速收割、当场装袋，随后运往烘干与加工基地。

禄天集团代表武成风与魂坦农民在将稻谷运往加工厂前检查其质量。本报记者 黎明 摄

在安江省魂坦稻田上，从操作机械、装袋、运输稻谷到加工厂，一切都在机械的全力辅助下有条不紊地进行。本报记者 阮伦 摄

魂坦的农民在田间操作水稻收割机。本报记者 黎明 摄

从科研实验室到规模化稻田，如今的越南大米是科技创新、技术创新与可持续生产的结晶。大米不仅保障了粮食安全，更成为了提升越南农业在国际市场地位之渴望的象征。

如今，农民手工割稻的场景在许多地方已逐渐成为记忆。取而代之的是从播种、田间管理到收获全过程的现代化机械体系。

许多种植区已使用无人机喷洒农药、施肥并监测病虫害。先进农业和智慧农业模式正在得到广泛应用，有效降低生产成本、减少对环境的影响并提升生产效率。

在农顺发合作社，社员们目前种植约4000公顷水稻，主要为供出口的优质品种。合作社主任阮氏锦红女士表示，与企业建立合作关系后，农民能够凭借稳定销路安心生产，同时从播种初期便获得技术支持。

位于安江省的禄天集团大米加工厂全景。本报记者 阮伦 摄

合作社的重要合作伙伴之一是禄天集团。企业代表武成风先生表示，开发适应不同产区的水稻品种将有助于提升经济效益，更好满足出口市场多样化需求。

在这一产业链中，现代化加工体系扮演着尤为重要的作用。在禄天集团旗下的话山粮食加工厂，烘干、碾磨和包装生产线在收获季几乎全天候运转。

安江省禄天集团大米加工厂的工人在经过烘干、碾磨工序后检查大米质量。本报记者 阮伦 摄

位于九龙江平原的ST25出口大米包装生产线。本报记者 阮伦 摄

据话山粮食加工厂厂长白明贵先生介绍，工厂占地约9万平方米，日均烘干能力为1500至1600吨，日均碾磨能力约450至500吨。

现代化加工系统的投入不仅有效减少收获后的损耗、保障大米品质，也满足了产品溯源和食品安全等严格标准。

从越南南部出口港口出发的越南大米已进军日本、美国、澳大利亚及众多欧洲国家等挑剔市场。2024年，越南大米出口量超过918万吨，出口额突破57.5亿美元，创历史新高。更重要的是，香米、优质大米和特产大米的占比不断提升，这表明越南大米出口已明显从数量出口向价值出口的转变。

在九龙江平原一望无际的稻田上，这些“玉粒”仍在科学知识、现代技术以及农民辛勤耕耘的共同滋养下不断成长。正因如此，越南大米正在持续巩固其作为世界大米强国的地位。

文/越南画报 忠庆 图/通善 黎明 阮伦

