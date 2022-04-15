玉灵参瑰宝

玉灵“圣地”的国家瑰宝

在被科学家发现之前，玉灵参生长在昆嵩和广南两省之间的玉灵山峰老林中，几乎无人知晓。直到1973年，中部医疗机构派遣陶金龙药师为首的4名干部上山寻找药材为人民和部队服务，才发现了这种宝贵的人参。

据陶金龙药师讲述，经过多日跋山涉水，1973年3月19日9时，在海拔1800米的高度，他们发现两棵人参，下午又在玉灵山西面的溪边发现一大片人参树，葱茏青翠，花香四溢。他们确定，这是一种新的人参，特别珍稀，世界其他地方从未见过。

陶药师给它起个学名叫panax articulatus KL Dao，后来，人们习惯叫玉灵参。 发现新种人参后，第五区区委指示民医委员会秘密保护和开采，交由中部药厂加工成制品供给部队和人民使用，同时，将制品样本送至卫生部及河内药材研究院进行研究。

从1973年至今，通过研究，国内外科学家确定，玉灵参的茎、须根和主根的皂苷（saponin）含量比世界其他人参高出多倍。尤其是玉灵参独有的特性，朝鲜和中国人参都没有，那就是抗菌、防抑郁、抗氧化等功效，还可助力抗菌素和治疗糖尿病药。

除了科学和药用价值外，玉灵参还是一种高经济价值作物。据计算只要投资30亿越盾种植1公顷人参，五年后，可以收回300亿越盾（相当于130万美元）。不过，种植人参也绝非易事，它只能在玉灵山区1200-2000米高的地方生长，如果移植到其他地方，质量就会下降。

昆嵩玉灵参股份公司董事长陈环透露，该公司出产的人参虽是人工种植的，但实际上只是将种子播在土地上，让它在终年雾霭的玉灵山林里自然生长，不使用任何药物和肥料。

政府首脑的视察事件，足以显示出对玉灵参的期望，它不仅可以帮助人民发展经济，还能让越南药材和保健品行业比肩世界。

让越南名列世界人参版图

为了让玉灵参这一国宝成为“国计民生”的出口创汇产业，实现政府的期望，昆嵩和广南两省政府及玉灵参生产企业必须尽早实施战略性计划，事不容迟，因为例如韩国和朝鲜早在1500年前就开始出口人参，经历漫长的过程才取得今天的成就。

在2017年全国药材会议及2018年在昆嵩举办的玉灵参发展投资会议上，阮总理指出了玉灵参的发展攻略，充分体现出政府对它的特别关心。

据此，昆嵩、广南两省乃至全国必须尽力保护好玉灵参的纯种基因。等到种植规模、产量和品牌风靡国际的时候才采取制品大众化、多样化的措施。这并不意味着降低玉灵参的价值，而必须将其定位在高档产品级别。同时，要倾力保护玉灵参品牌在国际市场的价值，因为这是国家品牌，而不单纯只是一个产品或者一个企业的品牌。

在昆嵩省，玉灵参产业的发展规划已取得一定的成功，昆嵩玉灵参股份公司的有效运营就是明证。

经过20多年的栽培繁殖，迄今该企业在玉灵山区开发了 辽阔的种植区，其中的200多公顷10年玉灵参已到开采期。2018年，阮总理视察这个地区时给予了高度评价。

除了拥有广大种植区，该公司还是生产高级玉灵参制品的先锋。企业配备现代化生产线，将10年以上的人参制成高质产品，比如：玉灵参酒、玉灵参萃取液、玉灵参燕窝、玉灵参茶，以及保健护肤饮料等。

依托有板有眼的投资和前瞻功略，公司连续多年被评为越南最有诚信的十大品牌之一。为了广泛推介品牌，履行社会责任，企业经常协助举办各项大型文化活动，比如：赞助2020年越南小姐选美大赛。最近，又是国家足球锦标赛的三年赞助商。

可以说，越南想要早日跻身世界人参生产国版图，昆嵩省及相关企业必须以此为优先发展的尖端产业，主动迅速崛起，变成国家药材种植和加工基地。



文/清和 高原 图/清和 高原 黎林 昆嵩玉灵参股份公司 设计/庄绒



