率先应用循环经济模式的越南咖啡品牌

21/04/2024

山罗省的明进咖啡厂。 明进集团资料

自90年代末以来，越南是世界咖啡出口领先国家，主要是罗布斯塔咖啡豆。这种咖啡苦味浓郁，深受越人喜爱，外国人却喜欢味酸、香浓、低咖啡因的阿拉比卡。不过，阿拉比卡对气候和土壤条件要求很高，并非所有地方都能种植。

从那时起，明进就加入了咖啡生产行列。但直到2000 年，经过 10 年走南闯北寻找合适的原料种植区，明进才能在西北部找到栽培阿拉比卡咖啡的理想基地。

30年怀揣“提升越南阿拉比卡咖啡价值”的愿望，最近20年才正式展开，明进逐步发展咖啡种植模式，扩展种植基地，将越南咖啡推向世界。

与单品价值共存的明进意识到，必须向循环经济模式转型，才能维护单品价值、环境和自然资源。这种意识化成了集团每个成人的行动。

2017 年，明进获得 ISO 22000：2005 认证， 2018 年获得山罗咖啡地理标志认证。得益于可持续种植模式和达国际标准的产品质量，明进已成为全球和地区一流集团的诚信咖啡供应商，如Neumann、Atlantic、Mitsui & Co.和Marubeni Corp等集团。



2020 年世博会是全球历史悠久、规模最大的非商业展会。因新冠疫情推迟了1 年，在主办国的努力下，于2021年10月至2022 年 3月在迪拜举行。因此，越南咖啡品牌的循环经济模式花絮更吸引国外媒体的关注。

经过多年在生产中应用循环经济模式，明进充分利用原料，有效限制废料、废气排放，降低了咖啡加工过程产生副产品的销毁和处理费用，从而降低了生产成本， 增加了供应量。



单品阿拉比卡黑咖啡。 本报记者 庆龙 摄

单品阿拉比卡咖啡豆和咖啡粉。本报记者 庆龙 摄

咖啡果皮Cascara 何祝茶。本报记者 庆龙 摄

明进品牌创始人、明进咖啡集团董事长阮氏红明在展会上表示：我们肯定自己的目标是在整个生态系统中有效应用循环经济模式，尽量减排废弃物，充分挖掘产品“精华”，建设可持续发展农业。

早在成立之初，明进就意识到企业对环境的责任。公司一直使用、研究和优化生产中的产品，创造封闭、现代和可持续的经济循环圈。

在2020年迪拜世博会大放异彩的明进循环经济模式，是该集团30年来成功追求“提高越南咖啡价值”愿望（/理想）的丰碑，更是越南国家的骄傲！

越南是世界咖啡出口领先国家，主要是罗布斯塔咖啡豆。这种咖啡苦味浓郁，深受越人喜爱，外国人却喜欢味酸、香浓、低咖啡因的阿拉比卡。不过，阿拉比卡对气候和土壤条件要求很高，并非所有地方都能种植。

文/越南画报 草薇 图/庆龙 资料 译/武蓉

