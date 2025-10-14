猫狮舞——谅山边疆的遗产之舞

在边境文化空间中，谅山省岱依族、侬族同胞的猫狮舞不仅是一场迎春的节庆表演，更是信仰、渴望与文化本色的象征。作为国家级非物质文化遗产，这支舞蹈如今正以生动的方式被保护与传承。

2017年，猫狮舞被列入国家级非物质文化遗产名录。据谅山省文化遗产协会主席黄文保博士介绍，这种艺术形式与岱依、侬族社区的信仰及文化本色密切相关。猫狮的形象被视为吉祥、威武与繁荣的象征。每逢新春佳节，家家户户常邀请舞狮队前来表演，祈求驱邪避凶，迎来新年安康。

面对现代生活的冲击，谅山省积极采取措施保护这一遗产。自2021年以来，已开设30余个传承班，吸引近200名学员，其中不乏青少年。各乡村学校将猫狮舞纳入课外活动，并设立面具与狮头展区，让学生更加贴近传统文化。

据谅山省文化体育旅游厅的报告，目前全省已有近百支舞狮队，约一千名成员，比2020年增加20%。红丰、安福等乡村陆续成立新的俱乐部，体现了这一文化运动的广泛传播。

不仅政府推动，民间艺人也积极投入传承。在安福乡，成立于2018年的猫狮舞队已开办课程，吸收了一批11至12岁的少年学员。这种代代相传让这一遗产不仅未被湮没，反而愈加融入社区生活。

在今日谅山的节庆盛会中，猫狮舞依然热烈上演，吸引着民众与游客。在政府、艺人及年轻一代的共同努力下，这支舞蹈不仅得以保护，更焕发光彩，成为越南民间文化坚韧不息的生动见证。

文图/越南画报 越强 译/蓉蓉

