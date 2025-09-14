“独立-自由-幸福80年征程”成就展上的越南科技印记

14/09/2025

自建国80年以来，越南从一个科技基础薄弱的国家，已成长为许多具有全球影响力企业的摇篮以及世界科技界信赖的目的地。这一历程在“独立-自由-幸福80年征程”成就展上得以生动呈现。

在这个东南亚最大的展览中心数十公顷的空间里，科技成果不仅是静态展示，更成为观众亲身体验的重要部分。从可触摸的机器人、无人机、半导体芯片，到虚拟现实（VR）、全景相机、全息摄影等创新解决方案，都再现了国家80年的发展历程。

“独立-自由-幸福80年征程”成就展于2025年8月28日至9月15日举行。

在金龟展馆内，观众步入六大主题空间：“越南风土人情”、“党旗高扬95载”、“开创发展”、“省富国强”、“经济火车头”与“创业建国”。科技与创新随处可见，许多文物、大型图文资料通过全息投影、3D投影、虚拟现实等现代技术呈现，让历史不再枯燥抽象，而变得鲜活生动、亲近易懂。

展览上，年轻人纷纷举起手机在设计现代、引人注目的的大型展板前“打卡”，而中年观众则专注观看各类实物展品，从无人机到自行火炮、弹头乃至“越南制造”的火箭发动机，皆是国家奋发图强的印记。

越南共产党中央政治局于2024年12月22日颁布的关于发展科学技术、创新和国家数字化转型的第57-NQ/TW号决议中明确指出：发展科学技术、创新和数字化转型是越南在民族崛起的新纪元中实现富强、繁荣发展的先决条件和最佳机遇。

步入“利剑与盾牌”展区，大批现代化军事装备悉数亮相，包括自行火炮、海岸警戒雷达、S-125-VT防空导弹系统以及远程无人机等，均由越南人自主研发、设计与制造。其气氛热闹非凡，观众纷纷在大型武器旁合影留念，退伍老兵更是兴致勃勃地向后辈讲解每种装备的性能。

A区展馆则展示12大文化产业，带来独特体验。其中最受欢迎的是数字摄影棚，观众可亲身参与角色扮演，化身影片《桃花、米粉和钢琴》中的战士。



在另一片展区，农业与环境部联合TikTok Shop举办了一系列现场直播活动，拉开“越南农产品荣耀周”的序幕。茶叶、咖啡以及各类“一乡一品”（OCOP）产品通过网络红人推广并在电商平台销售，成为展会的一大亮点。

80年成就展上的越南科技印记不仅为观众带来了难忘体验，更昭示着一个由科学、技术、创新与数字化引领的未来。

文/越南画报 黎贤 图/通善 陈孝

