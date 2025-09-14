独立-自由-幸福的80年征程

值庆祝八月革命成功和九二国庆 80 周年之际，题为“独立-自由-幸福的80年征程”的国家成就展于8月28日至9月15日在河内举行。这不仅是一场国家级盛事，更是致敬民族光辉历程、传播越南在新时代奋发图强的自豪感和渴望的重要契机。

越共中央总书记苏林、政府总理范明政及其他党和国家领导及前任领导同志共同为国家成就展进行开幕式。越通社记者 统一 摄



“党旗指引航向95 年”展区吸引了众多民众驻足参观。本报记者 庆龙 摄

民众参观并体验Vingroup 集团的展区。本报记者 庆龙 摄

民众在教育培训部展位参观和了解机器人。越通社记者 黄孝 摄



政府副总理裴青山莅临越南通讯社展位。越通社记者 明决 摄

越南通讯社展位。本报记者 庆龙 摄

国防部的户外展区。本报记者 庆龙 摄



TC Motor展位。本报记者 庆龙 摄

民众在北宁省展区欣赏独特的艺术文化。越通社记者 安登 摄

展会期间，同步举办了多个论坛和专题研讨会，如“人工智能在数字时代的运用”等。丰富的文艺表演和时装秀也为其活动营造了引人入胜的文化娱乐氛围。

国防部展位的现代武器装备。本报记者 庆龙 摄



国家成就展中的公安部展位。本报记者 庆龙 摄

该展会通过连接过去、现在和未来，不仅彰显了越南民族在80年间维护和弘扬“独立-自由-幸福”价值观的崇高地位，更凸显了越南致力于建设富强、文明、繁荣的未来，实现与世界发达国家并驾齐驱的远大抱负。

文图/越南画报 银河 庆龙 译/何芳