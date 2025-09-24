独具一格的龙玉洞实景演出

24/09/2025

多年来，广宁省被誉为越南的一流旅游目的地，其下龙湾的壮丽自然风光获得了联合国教科文组织的世界遗产认证。在旅游业不断革新创意的背景下，位于永独遗迹群的龙玉洞实景演出成为一大亮点，为游客带来了全新的体验。

战事平息，龙母在返回天界之前，留下了一颗象征和平与幸福的宝玉，安放于一处洞穴，赐予人间。从此，这座洞穴便被得名“龙玉洞”。

龙玉洞属下龙湾遗迹群，是一座雄伟壮丽的天然洞穴，全长近2000米，历经数百万年地下水侵蚀而成，造就了形态万千、奇特壮观的钟乳石和石笋。

在下龙市锦普，一场名为《龙玉秀——寻玉踪》的演出开始上演，其讲述一段关于龙母与神秘宝玉的传奇，贯穿勇气与探索精神，带来视觉、听觉与情感的全方位震撼。

朝拜龙玉仪式——此宝玉由煤石打造，这是大自然赠予广宁人民的宝贵资源。

龙玉洞实景演出的成功为广宁省开辟了许多新的发展方向，这一模式有助于延长游客停留时间，打造一条独特的文化艺术旅游产品链。

文图/越南画报 功达 译/武蓉