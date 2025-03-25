牧童有机牛奶的故事

25/03/2025

以向消费者提供清洁、安全的鲜奶产品为理念，牧童牛奶股份公司历经八年发展（2015-2023）后取得了一个重要的里程碑：成为越南首家获得日本农林规格认证（日本 JAS）的有机牛奶品牌，肯定了其在越南畜牧养殖和巴氏杀菌鲜奶加工领域的领先地位。

“喝过牧童牛奶，就再也喝不下其他牛奶了”，顾客的这句赞誉成为了阮氏盛女士创业初期筚路蓝缕的巨大动力。为越南人提供最佳营养的愿望以及顾客的信任和喜爱，激励着她和牧童团队不断努力研发营养丰富、安全、符合越南人口味并满足所有年龄段需求的优质鲜奶产品。

牧童的奶源来自和平省翠绿的牧场上以 100% 有机方式饲养的奶牛。牧童的奶牛不食用转基因饲料，不使用生长激素或抗生素，它们自由地享受着亲近自然的生活、清新的空气和干净的水源。因此，牧童牛奶提供了纯净的营养，确保消费者的健康安全。



牧童养牛非止于产奶，更是对奶牛细致入微的关怀，视奶牛如家人，不仅提供90%以上农场自产的有机粗饲料，更保障其清新自由的生活空间。

牧童将奶牛健康置于首位，除了利用蒲公英、羽叶福禄桐、苦参等土长土生的草药预防和治疗疾病外，还对必须使用抗生素的奶牛进行严格的隔离。妊娠期奶牛则完全休养，以保障最佳健康。



为了给消费者提供最优质的牛奶产品，牧童不断研发和推出鲜奶、酸奶等多种乳制品。牧童酸奶系列产品由纯鲜奶制成，自然发酵，不使用防腐剂，确保食品安全卫生，口感清爽，富含益生菌，有助于消化系统健康，增强抵抗力。



牧童承诺“五不”：不使用工业饲料，代之以天然有机饲料；不使用转基因饲料，最大限度地降低亚健康和环境风险；绝对不使用催乳剂，确保牛奶质量安全；完全不添加防腐剂，保持产品天然风味；产品无抗生素残留。

基于“五不”标准，牧童在为顾客提供最纯净、最安全的鲜奶产品的道路上更进一步，获得了“日本农林水产省有机标准——JAS Organic”认证，这是世界上最权威、最严格的有机认证之一。

