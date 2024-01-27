热爱越南磨漆的安藤彩英子画家

27/01/2024





日本画家安藤彩英子1995年来到越南，与越南磨漆和传统漆艺打交道近30年。她目前是河内美术协会会员，被誉为研究和使用天然油漆与越南磨漆技艺相结合的当代艺术家。

适值越日建交50周年之际，安藤彩英子画家在河内的日本文化交流中心举办了《月亮》画展，《越南画报》对这位艺术家进行专访，以下是采访内容。

记者：您为何决定留在越南生活和工作？

安藤彩英子画家：我1995年来到越南后待了这么长时间，因为磨漆深深吸引了我。越南也是我创作的理想环境。刚来河内时，我学习磨漆技艺，我很喜欢河内，因为生活方式相宜。后来河内生活节奏加快，我移居胡志明市。两年后，我定居会安，因为这里很安静，生活节奏慢，适合我对磨漆画的研究和创作。

记者：您为何热衷于越南磨漆艺术？

安藤彩英子画家：越南磨漆具有其他国家没有的独特之处。例如，在日本，我们学的磨漆工艺是创作亮光滑腻的产品，绝不允许沾上半点灰尘。而在越南，我向阮志忠画家拜师学艺，在一间有不少昆虫的小房子里，创作过程中偶尔会有昆虫落在画上，我不知所措，阮老师却笑着说那是自然的花纹。我觉得很奇怪，但画上的虫迹确实带有画家无法创造的意境。从此，我尽情奔放挥毫，觉得仿佛很多“昆虫画家”正在和我一起创作。 经过对越南磨漆的研究和近30年的创作，我发现了不少新的技艺。例如，越南画家不仅将磨漆应用在绘画上，还应用在陶瓷、木材和竹藤编织品上。我的画室不仅仅是我作画的地方，而且也像一个实验室，我可以在这里自由发挥创意。



记者：您的作品通常是从哪里获得灵感？

安藤彩英子画家：主题和灵感总是来自大自然或偶然，有时不期而至。例如，《月亮》画展的作品是我2021年因新冠肺炎疫情而实施社会隔离的6个月内创作的。那段时间，我每天都欣赏会安的月亮。会安没有高楼大厦，一抬头就看到美丽的月亮，所以适值越日建交50周年，我向两国观众介绍这些作品。

记者：您是否曾在创作过程中遇到困难而想放弃初衷回国？

安藤彩英子画家：起初，我打算在越南学习几年就回国，但年复一年，我又发现有新的技艺需要学习，不知不觉就变成了越南人，甚至有时回国，我感觉自己更像一个到日本旅游的外国人。



记者：您对越南磨漆画的热爱近30年，有没有举办过向国际美术界推介越南磨漆画的展览？

安藤彩英子画家：我和许多亚欧国家的磨漆画迷组成了一个共同体，经常举办研讨会和展览。2022年，我曾在日本文化交流中心举办画展，让他们欣赏和体验越南磨漆技艺。

记者：感谢您的有趣分享！

