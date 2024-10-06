热依族的迎亲礼

06/10/2024

热依族人的婚姻礼俗代代相传，其中民歌对唱独具特色。每逢村民举办婚礼就像全村过节一样热闹。

出发前，新郎身穿传统奥黛，交叉佩戴两条醒目的红布，头戴黑色帽子，撑着一把黑伞，营造出一种庄重的礼仪感。新郎手中拿着一条粉红色纱巾是这套服饰的亮点，这是男方家上辈女性赐予新郎吉祥幸福的象征。在大喜之日，媒人、新郎的亲人都穿着最漂亮的传统服饰。

迎亲团要等女方解除拦路红布带才能进屋。 本报记者 越强 摄

吉时到，迎亲团出发，带上聘礼去女家。走在前面的是吹鼓队，由5人组成：两人吹铜唢呐、一人敲钹、一人打鼓，一人摇铃，迎亲队伍在欢快悦耳的音乐声中前行。

到达女方家门口，迎亲团在横系着一条红布带的大门前停下，吹鼓队停止吹奏。红布带后放着一张桌子，上面摆着八碗粉红水和八杯酒。女方迎宾娘站在桌前等候。男女双方对唱民歌，女方不时向男方泼水，表示祝福。对唱持续直到女方满意才解除红布带，女方向男方敬酒，男方送上红包和聘礼后进入女家。



在女方家里，新娘身着传统服装，头上围着一条五颜六色的方巾，外面盖上一块红巾遮住面部。迎亲团进来，新郎向祖先供桌上香祭拜。

仪式结束，女方家举行宴会，招待亲家，双方同庆，畅饮香醇的玉米酒，祝贺新人。特别的是，两家对唱富含教育意义的民歌，教诲新人建立和睦相处的家庭及待人接物的礼节等。

迎亲队伍在更加欢乐的气氛中踏着抑扬顿挫、响彻村庄的吹鼓乐声返回男家。一路上，偶尔响起对唱的歌声，真诚而幽默的歌词，表达了对新人的祝福。迎亲气氛喜气洋洋，欢快热闹，充满了温暖和情谊，形成热依族人独特、美好而难忘的迎亲礼。