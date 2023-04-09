激发越南学生学习钢琴兴趣的托马斯·莱曼斯塔尔教授

09/04/2023

美国因特劳肯艺术学院托马斯·莱曼斯塔尔（Thomas Lymenstull）教授不仅是享誉世界的钢琴家，还是一位博学仁慈的教育家。近年来，他为许多越南学生培养钢琴兴趣和技巧，成为舞台上真正的艺术家。





他在因特劳肯艺术学院建立了由来自世界各地的杰出青年钢琴家组成的工作室。他的学生曾在美国和中国音乐比赛夺奖，并获得柯蒂斯、茱莉亚、伊斯曼、皮博迪、欧柏林、莱斯、西北等美国及其他国家的音乐院校的深造机会。

2022年，他赴越同国家音乐学院联手筛选具有音乐天赋的越南学生。其间，他举办许多讲习班，测试学生的弹琴技能，给他们评分纠错，和他们一起弹琴。

此外，托马斯教授还与Harmony、越商音乐等音乐中心和文献大学艺术系等开展合作项目。他参加了SMPAA中心的艺术家进驻活动系列，帮助钢琴生互相交流、体验和分享国际音乐知识。他亲自任教钢琴大师课，为他们实现专业钢琴家的梦想提供宝贵经验。

在越商音乐中心，他的课程趣味有加，师生全神贯注，弹奏的琴声甜美而充满活力。

每年，他的工作日程都排得满满的，经常前往日本、韩国、新加坡、越南和中国等国音乐院校担任客座教授或评委。他曾在上海国际钢琴节、阿马尔菲海岸音乐节和蒙特西托音乐节表演，是日本、华盛顿特区、新加坡、中国上海、成都、杭州等世界各地比赛的常任评委。

托马斯教授曾在美国、日本、奥地利、意大利、中国、台湾等国家和地区表演钢琴独奏，同洛杉矶室内乐团、克罗诺斯四重奏等著名乐团合作演出。他的表演在 芝加哥古典音乐电台、美国之音和美国全国公共广播电台播出。

文/越南画报 碧云 图/越强 译/武蓉