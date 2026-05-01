激发发展渴望，塑造越南教育的未来

01/05/2026

在世界格局深刻变革、对教育提出全方位新要求的背景下，越南正面临一项紧迫任务：培养新一代公民——具备坚定意志、卓越智慧和综合技能，能够实现融入世界并推动可持续发展的时代新人。在此背景下，越共中央政治局第71号决议被视为振兴教育事业的战略性突破举措，旨在激发发展渴望，塑造国家未来。

教育——“国家元气”的根基

第71号决议明确指出，教育与培训是国家首要国策，对民族未来具有决定性意义。在2025年9月16日召开的贯彻落实中央政治局四项决议全国会议上，越共中央总书记苏林强调，对教育的投资，就是对“国家元气”的培育与提升。这是“关键之关键”，是提升生产力、国家竞争力取得突破、培育发展愿景的根本基础。教育培训应遵循“以质量为核心，以教师为关键，以科技为杠杆”的原则。

2025年5月14日，越共中央总书记苏林走访慰问河内-阿姆斯特丹重点高中和纸桥初中，并同学校师生交谈，赠送STEM教育实践活动室。越通社记者 统一 摄

在此基础上，各项投资重点进一步明确。在学前教育和普通教育阶段，国家着力推进校舍标准化建设，发展现代化学习空间，如实践实验室、STEM/STEAM体验区，同时加强学生体质培养。特别是，寄宿制普通学校网络将继续提高在少数民族地区、困难地区及边境地区的覆盖率，以保障教育公平。

在职业教育和高等教育领域，第71号决议提出依据办学使命、教育质量和培养成效分配财政资源。国家优先在重点领域采取订单和责成任务的方式，同时完善政策机制，吸引投资者和社会组织参与教育发展。

这是“关键之关键”，是提升生产力、国家竞争力取得突破、培育发展愿景的根本基础。

越南政府副总理范氏清茶出席了老街省安沛坊阮惠高中STEM教育实践室的落成典礼。越通社记者 丁垂 摄

老街省安沛坊阮惠高中STEM教育实践室。这属于国家工业能源集团向全国34个省市捐赠100间国际标准STEM教室计划的内容。越通社记者 丁垂 摄

据越南河内国家大学前培训部主任阮廷德教授表示，加大对教育和教师队伍的投入，不仅体现国家的坚定承诺，也是提升教育质量的直接举措。现代化基础设施、产学研深度融合以及教师收入的改善，将为越南教育加快接轨国际标准提供强劲动力。

科技时代的全球公民

在科技迅猛发展的时代背景下，第71号决议特别强调培养“全球公民”。越南青年被寄予厚望，应不断提升创新思维、批判性思维以及对技术变革的适应能力。同时，外语能力和国际沟通能力被视为参与全球竞争的关键。

学生们参加由河内师范大学发起的以“塑造绿色未来”为主题的2025年HNUE奥林匹克STEM竞赛。越通社记者 青松 摄

为实现上述目标，第71号决议提出八大重点任务，包括：构建学业、职业国家标准体系；实施强制性质量认证与公开排名；推进课程与评价方式改革，克服“成绩主义”，打击普遍存在的课外辅导、实施标准化评估，注重核心技能、加强教师队伍建设；促进大学自主并强化问责机制、与企业共同制定课程、加强带薪实习以及建立创新中心密不可分；提升职业教育质量，推进“学用结合”的双元模式；加快教育数字化转型；完善教育财政机制；国际化、学分互认、联合办学项目、吸引国际专家、提高行业外语水平。

顺化大学生物技术研究所的 EduBiofarm 模式吸引来自全国各省市的大量学生前来参观体验。越通社记者 文勇 摄

胡志明市的学生正在进行科学研究。 越通社记者 青武 摄

在这一系统性战略引领下，越南教育有望培养出既具备扎实专业能力、熟练掌握科技与人工智能，又富有文化底蕴和奉献精神的新一代人才。这将成为推动越南实现长期发展目标、迈向独立、自主与可持续发展未来的关键人力资源。