“源于槠纸”：彰显越南书写文化与民间艺术

25/06/2026

在现代都市的喧嚣中，在河内懒翁街40号古建筑内举行的“源于槠纸”展览，唤醒了人们对越南传统“槠纸”的记忆。看似轻薄的纸张，却承载着千年的历史厚重感，它不仅是一场展览，更是展现越南书写文化与民间艺术的深厚底蕴。

传统槠纸工艺展示空间吸引众多游客前来参观，了解槠纸的传统制作流程。本报记者 庆龙 摄

槠纸曾是古代社会不可或缺的材料。从印制经书、书写汉喃字，到历代封建王朝的敕封纸，再到著名的东湖、行鼓等民间版画，槠纸都是不可替代的“核心基石”。

游客聆听关于槠纸制作工序及特色手工艺品的介绍。本报记者 庆龙 摄

讲解活动帮助游客深入了解槠纸工艺的历史渊源和文化价值。本报记者 庆龙 摄

凭借其极高的韧性、卓越的防潮能力及挑战时间流逝的特性，槠纸将数百年前的墨迹与画卷完好地保存至今。

尽管曾因廉价工业纸张的冲击而逐渐式微，但这门古老的手艺并未消亡。近年来，随着人们重新认识到槠纸的文化基石价值，一股“复兴”浪潮正悄然兴起。许多年轻艺术家和设计师将其巧妙融入现代图形设计、装置艺术与当代文创产品中。这证明了传统材质在创新形式下依然具有强大的生命力。

国际游客亲身体验抄纸工序。本报记者 庆龙 摄

游客参与体验，亲手完成造纸流程中的基本步骤。本报记者 庆龙 摄

本次展览不仅展示了朴素的白色纸张，还呈现了槠纸在现代生活中的多样化应用：从散发着温暖光芒的纸灯笼、精致的手工笔记本，到现代绘画作品。这一切都在诉说着越南工匠双手的巧夺天工。 以槠纸为载体创作的艺术作品，展现了其在文化生活中的应用价值。本报记者 庆龙 摄 槠纸装饰工艺品陈列展出，向游客进行推介。本报记者 庆龙 摄

历史遗迹空间与传统工艺展陈相结合，打造独具特色的文化旅游目的地。本报记者 庆龙 摄