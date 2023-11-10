渔美盛村的黎明

10/11/2023

渔美盛是承天顺化省三江潟湖的著名渔村，位于广田县广利乡，距顺化市中心东北约20公里。

三江潟湖的黎明。本报记者 清和 摄

该村原名叫美盛，大约形成于19世纪初，村民聚居三江岸边。后来，几十公里外的一批渔民乘船来捕鱼，看到潟湖鱼虾丰富，谋生容易便定居下来，与村民和谐相处，村名改为万美盛。

万美盛村居民大多以捕捞鱼虾为生，生活吃住均在船上，白天捕捞，晚上归岸抛锚休息。

渔美盛村在紫色晨曦下逐渐现身。本报记者 清和 摄

1990年，为了稳定居民的生活，避免岌岌可危的湖上风险，广利乡政府动员人们上岸建房，并将村名改为“渔美盛”。

作为三江潟湖湖畔历史悠久的渔村，渔美盛居民的生活和文化世世代代与这个东南亚最大潟湖紧密相连。

宁静祥和的鱼美盛村。本报记者 清和 摄

如今，生活条件比以前好得多了但他们的水上生活方式一如既往。每日傍晚渔民又乘船出湖捕捞，次日凌晨4时左右满载而归，卸下鲜活的水产，在岸边路旁摆卖。顾客有商贩还有村民和游客，买卖活跃，人声鼎沸，热闹非凡，直至7时才散市。

三江潟湖岸上的买卖活动。本报记者 清和 摄

三江潟湖是半咸水域，鱼虾品质上佳，以白脚虾、基围虾、螃蟹、虾虎鱼、金钱鱼而闻名，尽管产量不多但新鲜美味，几个小时即告售罄。

三江潟湖半咸水域的新鲜鱼虾。本报记者 清和 摄

广阔壮丽、诗意盎然、风景迷人的潟湖以及号称最古老渔村之一的渔美盛居民简朴的水上生活吸引了众多远近游客前来参观探索。

渔美盛村如今是顺化颇有名气的社区旅游目的地。本报记者 清和 摄

文图/越南画报 清和 译/武蓉