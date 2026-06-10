清池卷粉 河内美食之精髓

10/06/2026

晶莹薄透、清新淡雅，满载京圻印记的清池卷粉早已成为河内饮食文化最具代表性的风味之一。2026年3月，清池卷粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，这不仅是对一道传统美食的推崇，也彰显了首都美食精髓在现代生活中的持久生命力。

由清池传统工艺村村民亲自制作的清池卷粉已成为河内人特色的早餐美食。本报记者 庆龙 摄

在河内美食版图上，清池卷粉以其朴素而精致的特色独树一帜。这道美食源自清池村（今属永兴坊），数百年来一直陪伴着京圻百姓的日常生活。

手工艺人巧妙地摊制着每一层粉皮，这需要精湛的技艺与多年的经验。本报记者 庆龙 摄

阮理大娘在清池村近40年来始终炉火不断的制作空间。本报记者 庆龙 摄

过去，清池卷粉常伴随着挑担小贩穿梭于河内大街小巷，如今，依然是河内人熟悉的日常美味，同时也成为吸引国际游客的美食体验。

艺人们在国家级非物质文化遗产公布仪式上的卷粉制作比赛中大展身手。本报记者 庆龙 摄