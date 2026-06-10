清池卷粉 河内美食之精髓
晶莹薄透、清新淡雅，满载京圻印记的清池卷粉早已成为河内饮食文化最具代表性的风味之一。2026年3月，清池卷粉制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，这不仅是对一道传统美食的推崇，也彰显了首都美食精髓在现代生活中的持久生命力。
由清池传统工艺村村民亲自制作的清池卷粉已成为河内人特色的早餐美食。本报记者 庆龙 摄
在河内美食版图上，清池卷粉以其朴素而精致的特色独树一帜。这道美食源自清池村（今属永兴坊），数百年来一直陪伴着京圻百姓的日常生活。
手工艺人巧妙地摊制着每一层粉皮，这需要精湛的技艺与多年的经验。本报记者 庆龙 摄
清池卷粉始终保留其原有的简朴：将粳米细磨成浆，巧妙地摊在铺于沸水锅上的纱布上，蒸出薄如蝉翼、柔滑细腻的粉皮。要制作出完美的粉皮，必须精准掌握火候，动作娴熟且迅速。卷粉通常放凉后食用，搭配桂肉团、炸葱和酸甜鱼露，味道清淡爽口、唇齿留香。
阮理大娘在清池村近40年来始终炉火不断的制作空间。本报记者 庆龙 摄
过去，清池卷粉常伴随着挑担小贩穿梭于河内大街小巷，如今，依然是河内人熟悉的日常美味，同时也成为吸引国际游客的美食体验。
艺人们在国家级非物质文化遗产公布仪式上的卷粉制作比赛中大展身手。本报记者 庆龙 摄
遗产公布盛典上的传统工艺展示空间，肯定了清池卷粉在现代生活中的文化价值。本报记者 庆龙 摄
艺人在活动现场展示卷粉摊制技艺，吸引了公众和游客的目光。本报记者 庆龙 摄
摆盘精美的清池卷粉，展现了美食与传统文化的和谐交融。本报记者 庆龙 摄
清池卷粉不仅仅是一道美食，更是民间技艺、城市记忆与河内独特优雅气质的结晶。这种传统风味正继续在当代生活节奏中被守护与传承。
文图/越南画报 庆龙