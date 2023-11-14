“海洋之蜜”黎嘉鱼露
黎嘉鱼露在Winmart、Winmart+、Big C、Aeon、Mega Market和Co.op Mart等全国大超市上架，并进军韩国、日本、台湾、南非、俄罗斯等市场。
清化省黎嘉鱼露公司董事长黎英介绍，该省拥有生产鱼露的最好条件、虾酱优势产品的地方。其产品采用优质原料和家传秘诀。最佳原料是农历7~11月捕捞的成熟凤尾鱼。腌鱼要用宁顺和巴地两省出产的大粒精纯海盐，买回来后存放1-2年，以排清卤水，降低盐度，才能做出风味上好的鱼露。
他分享，黎嘉鱼露香浓醇厚的秘诀在于用木姜子木桶。制作规程就是将鱼装入专用发酵大桶内，放入适量海盐，待18至24个月酝酿成熟，打开木桶下部装的水龙头让鱼汁流入空桶，过滤去渣成为鱼露。
从盐腌、发酵、成熟、过滤和配制等每个环节都需要严格运行，才能确保产品的天然风味、优质和安全。
黎先生表示，鱼露是越南美食文化之魂。越南传统鱼露是一座“金矿”，关键在于我们是否懂得挖掘并创造出适合消费者口味的“珠宝”。
公司成立之初，尽管困难重重，黎先生下定决心建立一家符合ISO 22000:2018、HACCP和FDA标准的厂家。他相信，这是黎嘉鱼露迅速征服市场、走出国门的基础。2018年底，向韩国出口首个集装箱鱼露，随后销往日本、台湾、南非、俄罗斯、巴拿马等市场。黎嘉虾酱也被列入国家五星级“一乡一品”名单。
黎嘉公司的若干产品。本报记者 功达 摄
“黎嘉拥有经验丰富、技术熟练的工人队伍，以传统工艺与现代技术相结合，按照ISO 22000:2018质量管理体系运行的强大产能，产品受到国内外消费者的青睐。我们坚持自己所追求的目标，天赐魁宝加工费时但稳当，好心经营就得好报”。这是黎先生所表达的经营理念。由此看出，黎嘉鱼露所创建的价值链不仅惠及本身和顾客，还惠及家乡和社会。这正是黎嘉鱼露“出自小村庄，销往全世界”的缘由。
文/越南画报 草薇 图/功达 资料 译/何芳