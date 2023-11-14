“海洋之蜜”黎嘉鱼露

清化省黎嘉鱼露公司董事长黎英介绍，该省拥有生产鱼露的最好条件、虾酱优势产品的地方。其产品采用优质原料和家传秘诀。最佳原料是农历7~11月捕捞的成熟凤尾鱼。腌鱼要用宁顺和巴地两省出产的大粒精纯海盐，买回来后存放1-2年，以排清卤水，降低盐度，才能做出风味上好的鱼露。

他分享，黎嘉鱼露香浓醇厚的秘诀在于用木姜子木桶。制作规程就是将鱼装入专用发酵大桶内，放入适量海盐，待18至24个月酝酿成熟，打开木桶下部装的水龙头让鱼汁流入空桶，过滤去渣成为鱼露。

从盐腌、发酵、成熟、过滤和配制等每个环节都需要严格运行，才能确保产品的天然风味、优质和安全。