波那加塔的独特建筑

06/02/2023

作为芽庄市著名的旅游胜地，波那加塔坐落在母河旁一座美丽的山丘上，以独特的古老建筑风格吸引游客。

波那加塔又称婆塔、杨波伊那加或杨波安那加（占婆、埃第、嘉莱语意为母亲）。该塔建于八世纪至十三世纪末，这是古占婆王国印度教的鼎盛时期。

婆塔外观犹如一座庙宇，带有浓郁的古占婆王国建筑风格。整个塔区依山坡而建，布局从脚到顶。山脚原来建有拱门和静心室（占婆语称为曼达帕）。拱门早已不存在，用作香客歇脚并准备供品场所的静心室屋顶已经坍塌，只剩四排八角形柱子和通往山顶的石阶。



登上山顶上可见铺贴白砖的宽广场院，建有多座大小塔。最显眼的是奉祀波那加女神的四层主塔，高23米，巍然耸立，气势磅礴。塔身用砖砌成，接缝紧密，不用任何粘合剂。塔门朝东，塔内设置高2.6米的女神黑花岗岩雕像，端坐在莲花石座上，背靠菩提叶形大石。塔外有许多柱子，柱顶常用拱形塔砖装饰。塔身有许多浮雕像，如仙女，鹿、金鹅、狮子等，尤其是波那加和特内萨神像。

距主塔以南约20米处有一座小塔，高约12米，供奉印度教三大至高神之一的湿婆神。旁有一座更小塔，塔内只有一根石柱，供奉湿婆之子象头神。主塔和这两座小塔是典型的古占婆建筑，吸引各地游客前来观赏。

波那加塔区是塔庙建筑艺术、雕塑、铭文、宗教信仰的最典型成就，充分体现印度教对占婆人和越南人的巨大影响力。