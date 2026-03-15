河内明珠岛乡充满信心的首批选票

15/03/2026

明珠乡坐落在红河中央，虽与河内市中心仅有一水之隔，但受水域地形影响，往来交通仍具特殊性。作为首都唯一的岛社，这里居住着数千名居民，主要从事农业和畜牧业。在国会代表和各级人民议会代表选举日，当地氛围严肃，各项流程严格遵守规定，确保了选民的权利与义务。

选举日前，该乡政府与各选举小组已按计划完成了筹备工作。各投票站设在村文化之家或社区活动场所，确保选民投票便利。主干道及投票站区域悬挂着宣传牌、标语和国旗，为全民盛大的节日营造了庄严的氛围。

由于明珠岛乡位于红河中央的特殊性，当地的选举组织工作经过了周密部署。确保票箱与选举文件安全以及工作人员移动的各项方案均已提前准备就绪。必要时，将启用流动票箱，为高龄、患病或无法亲临投票站的选民服务投票。

选举日清晨，各村选民便早来到投票站。在核对选民名单后，民众领取选票，并依法行使选择权。选举流程各环节组织严密，确保了民主、公开和合法的原则。

据悉，明珠岛乡选区共有4630名选民，其中年龄最大者100岁，最小者18岁。由于明珠乡多数选民为农民，生活与河滩红薯地、桑园紧密相连，许多人争取清晨便投下选票，以便及时赶回田间劳作。尽管生产任务繁忙，民众仍将参加选举视为公民的重要责任。许多家庭全家动员，从白发苍苍的老人到初次行使投票权的年轻选民，纷纷结伴前往投票点。

在选举进行期间，各投票站的工作人员经常引导选民按规程投票。投票区的治安与安全保障工作保持稳定。得益于此，当地选举活动顺利，未发生复杂情况。

对明珠岛乡居民而言，选举日不仅是一项重要的政治活动，更是展现对地方发展责任感的契机。近年来，岛乡的交通基础设施、学校、卫生院及民生生活都发生了显著变化。因此，选民们寄予厚望，期待当选代表将继续关注并推动经济社会发展政策，进一步提高当地人民的生活水平。

截至上午末，该乡大部分选民已完成投票。各选举小组继续核对名单，确保按规定不遗漏任何选民。对于特殊情况，安排将流动票箱送到住所，确保其行使选举权。

明珠岛乡的选举日在秩序井然、严肃且符合法律规定的氛围中进行。这里的每一张选票都体现了人民对国家政治生活的直接参与，同时也为选出代表人民意志和愿望的代表贡献了力量。