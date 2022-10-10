河内旅游的新引力

10/10/2022

新冠肺炎疫情得到控制后，越南加快推进旅游业复兴。首都河内旅游业出台了许多复苏措施，不断受到国际传媒和旅游组织的高度评价，吸引众多国内外游客的关注。

外国游客乘坐双层巴士观赏胡志明主席陵和巴亭广场。本报记者 功达 摄

文化遗产旅游攻略的新颖

据最新统计数据显示，2022年前8个月，到访河内的游客量约达1238 万人次，同比增加3.2倍，其中国际游客58.2万人次，国内游客1180万人次，同比增加3倍。旅游业收入达35.9 万亿越盾（约合 15 亿美元），同比增长 3.4 倍。

河内拥有近6000处历史文化遗迹和近1800处非物质文化遗产，其中，多处遗产被联合国教科文组织列入世界文化和自然遗产名录，如：升龙皇城、文庙-国子监的黎莫两朝进士碑，扶董与朔庙荣圣庙会和拔河游戏等。依持这些优势，旅游业很快改善服务质量，更新旅游活动。

从 2022 年 5 月起，在市内开辟了两条精彩夜游线，即古城区的“升龙皇城揭秘”和火炉监狱遗迹区的“神圣之夜：像花朵一样活着”，另外还有一条游览线“河内法式建筑探索”。

升龙皇城是越南千年辉煌灿烂历史的丰碑之一，经历13个世纪（第7至第19）的李、陈、阮等朝代。参加“升龙皇城揭秘”夜游，游客可在2万公顷的辽阔场地体会该世界遗产的全球性特色。在怀古色彩浓郁的现代技术光照下，参观城廓、宫殿遗迹、考古区等，欣赏再现昔日皇帝和朝臣生活的表演节目。

在火炉监狱遗迹区举行的题为“神圣之夜：像花朵一样活着”夜游，游客将目睹再现令人毛发悚然的黑暗窒息的监狱情景，以及在这人间地狱饱受敌人的酷刑折磨但坚贞不屈的身为人母或妻子的女革命战士形象，不由得肃然起敬，心如刀割，潸然泪下。

另一个亮点就是双层巴士游。游客乘坐双层巴士沿着绿树成荫的街道，游览还剑湖、西湖、文庙-国子监、胡主席陵、大剧院和旗台等首都名胜古迹，浏览街道繁华热闹的景象，观赏首都典型文化工程之美，赏心悦目，惬意如斯。

曾经引导多个国际观光团游览的越南遗产之友组织（FVH）副主席Stella说：“对我来说，河内每条街道，每个角落都蕴含着构成河内历史的有趣故事，所以都是遗产”。

市郊古村的魅力

到访河内的游客不仅对市内的遗产有着深刻印象，而且对市郊古村也很入迷，如：山西县唐林古村、嘉林县八场古村、常信县鸿云盆景村、美德县纺织村、彰美县富荣藤竹编织村和常信县桂东刺绣村等。

山西省唐林古村已有1000年的历史。本报记者 黄河 摄

因此，河内旅游业大力开发“古村游”以吸引游客。典型的是，唐林古村的蜂窝石古屋，宁静祥和村庄的村门、榕树、渡口、祠亭等，都是魅力无穷的景点。

曾在周末两天骑摩托车游览唐林古村的新加坡游客Alex Qua表示，越南乡村景观美丽、幽静安祥。唐林有数百年的古屋，居民热情好客，脆皮花生卷糖、花生糖等土产很好吃，村民亲手烹调待客的田园风味菜肴脍炙人口。

唐林村贤包糖果厂老板高文贤介绍，日本、美国、韩国的多个旅游团曾来参观，了解脆皮花生卷糖、花生糖、芝麻糖等的制作方法。日本国际协力机构（JICA）曾来本村联合举办唐林古村旅游产品赛。

近日，“八场古村脚印”之旅给游客带来崭新的体验。游客可以骑自行车沿着蜿蜒曲折的铺砖小路游览名扬内外的陶瓷古村，了解历史悠久的顶尖制陶技艺，参观建筑独特的陶瓷博物馆。

越南手工艺村精华中心致力于推崇八场 村的价值，广泛宣传越南陶瓷和其他手工艺品的形象、品牌。本报记者 功达 摄

越南UNESCO 旅游俱乐部旅行负责人兼Vietsense旅行社总裁阮文才说：“河内市的旅游景点、餐饮住宿服务很快恢复营业，赶上了各旅行社纷纷推出的旅游活动，游客感到安全和满意，我们十分高兴!”。

可以说，在疫情之后，河内旅游业很快火起来，正是依靠特有的吸引力。值得一提的是，2020年5月，作为东道国的越南在首都和周边11个省市成功举办地区最大体育事件--第31届东南亚运动会后，安全好客的河内形象风靡全球。因此，今年，河内被世界各大媒体评选为世界和地区最具吸引力的旅游目的地就不足为奇了。这意味着河内将继续成为吸引国内外游客的亮点。

河内被Trip Advisor 网址列入亚洲和世界25个最佳旅行点榜单；美国《时代》杂志列入世界100最佳旅游点；深度知识分析（DKA）机构列入世界应对大疫最给力50 城市名单；最近，被美国CNN誉为全球12个最佳秋季旅游点；荣获 “2022年世界旅游大奖”（ World Travel Awards 2022）授予“亚洲短期旅游领先城市”称号。

文/碧云 图/清江 功达 黄河 郑部 越强 译/芳草