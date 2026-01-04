河内奥黛游行：与时俱进的文化遗产

在还剑湖古朴典雅的空间中，1000多人身着传统与现代融合的奥黛，呈现了一场绚丽多姿的游行，唤起了人们对这件越南民族服饰与国家民族同行穿越数个世纪历程的记忆。在清爽的秋日里，这场活动是2025年河内旅游奥黛节的完美收尾，同时传递河内这座城市既珍藏文化记忆，又与时代同步发展的信息。
在还剑湖步行街，1000多人参加了奥黛游行，吸引了众多首都和国际游客的关注。本报记者 功达 摄
近日，河内奥黛游行将还剑湖步行街变成了一个露天文化大舞台，人潮和奥黛的色彩融入了首都的生活节奏。这也是2025年河内旅游奥黛节的压轴亮点。奥黛被尊为越南民族的象征和连接游客与越南精致文化之美的桥梁。
据河内旅游厅副厅长阮陈光介绍，本届奥黛节以“河内奥黛——闪耀的遗产精髓”为主题，于11月6日至9日在河内博物馆举行开幕式。本次盛事汇集了众多工匠、社区和民众的参与，其中包括泽舍裁缝村——一个传承奥黛缝制精髓的传统工艺村、“百花步行”越南古服小组、还剑坊及河内市越南奥黛遗产俱乐部等。
首都居民和国际游客挤满了还剑湖步行街两旁，观看奥黛游行队伍。本报记者 庆龙 摄
首都居民和国际游客挤满了还剑湖步行街两旁，观看奥黛游行队伍。本报记者 芳儿 摄
游行队伍穿过还剑湖和东京义塾广场，展示了带有历史印记的服饰：从五身袄、四身袄、黎阮朝古服，到具有融入国际精神的现代奥黛。每一件奥黛都像是一块“布料记忆片”，讲述着越南文化坚韧、创新和生命力的故事。
舞蹈队为游行队伍营造了欢快的氛围。本报记者 功达 摄
游行队伍中也出现了多个民族同胞的服饰。本报记者 功达 摄
2025年河内旅游奥黛游行活动中，身着奥黛的女性展现出灿烂的美丽。本报记者 芳儿 摄
通过这项活动，河内旅游业希望不仅能弘扬奥黛文化，还能激发民族自豪感，将传统价值与可持续旅游发展相结合。阮陈光先生表示，旅游业期待奥黛能够成为“旅游大使”，将“安全-友好-优质-有吸引力”的河内形象传达给国际友人。
文/越南画报 庆龙 图/庆龙 功达 芳儿 译/何芳