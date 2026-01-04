河内奥黛游行：与时俱进的文化遗产

在还剑湖古朴典雅的空间中，1000多人身着传统与现代融合的奥黛，呈现了一场绚丽多姿的游行，唤起了人们对这件越南民族服饰与国家民族同行穿越数个世纪历程的记忆。在清爽的秋日里，这场活动是2025年河内旅游奥黛节的完美收尾，同时传递河内这座城市既珍藏文化记忆，又与时代同步发展的信息。

在还剑湖步行街，1000多人参加了奥黛游行，吸引了众多首都和国际游客的关注。本报记者 功达 摄

近日，河内奥黛游行将还剑湖步行街变成了一个露天文化大舞台，人潮和奥黛的色彩融入了首都的生活节奏。这也是2025年河内旅游奥黛节的压轴亮点。奥黛被尊为越南民族的象征和连接游客与越南精致文化之美的桥梁。

据河内旅游厅副厅长阮陈光介绍，本届奥黛节以“河内奥黛——闪耀的遗产精髓”为主题，于11月6日至9日在河内博物馆举行开幕式。本次盛事汇集了众多工匠、社区和民众的参与，其中包括泽舍裁缝村——一个传承奥黛缝制精髓的传统工艺村、“百花步行”越南古服小组、还剑坊及河内市越南奥黛遗产俱乐部等。

首都居民和国际游客挤满了还剑湖步行街两旁，观看奥黛游行队伍。本报记者 庆龙 摄

