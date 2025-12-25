河内农业强劲转型 进军日韩市场

25/12/2025

为提升越南农产品的地位，河内正大力推进生产流程标准化、溯源系统及优质原料区建设。从数字化转型到产业链连接，首都农业正步入强劲革新阶段，旨在征服日本和韩国等严苛市场。

近年来，河内主动转向深度农业发展，将质量和国际标准视为发展核心。集中农业生产区按照“大原料区-闭环价值链”模式规划，贯穿收购、加工、保鲜、消费到出口的全流程。

河内也正强力推动农业数字化转型。电子日志、溯源系统和人工智能应用有助于严格把控生产-加工-出口的全过程。对于注重精准度的日韩市场而言，“单品识别”能力是一项重要的竞争优势，有助于提升进口伙伴的信任。

河内设定了发展绿色循环农业、减排和适应气候变化的目标。来自首都达标原料区的产品现已进入超市、安全食品店、酒店、餐厅等现代分销系统，并正向出口渠道拓展。

Coffilia股份公司的出口咖啡包装工序。图/资料 Vina SAMEC公司的出口肉桂分拣工序。图/资料

2024年，河内农林产品出口额首次突破20亿美元。仅2025年前10个月，出口额已达18.8亿美元，其中农产品占12.2亿美元——这些数字证实了首都农产品在国际市场上的稳定增长和吸引力。

凭借巨大的购买力和对高标准产品的青睐，日本和韩国正成为河内农产品的两大重点市场。目前，约38家首都企业已向这两个市场出口咖啡、茶叶、肉桂、水果、木耳、香菇、新鲜及冷冻蔬菜等产品。其中表现突出的企业包括：杨坚贸易生产与进出口有限公司向日本出口木耳、香菇；农业发展与环境咨询有限公司向韩国出口冷冻辣椒；日本技术发展与进出口一成员有限公司向韩国出口黑蒜；明进集团股份公司向日本出口咖啡等。

这些举措表明，河内的决心不仅止步于扩大市场份额，更在于打造足以征服亚洲最严苛市场的首都农产品品牌。

文/越南画报 黄河 图/黄河 资料 译/小红花

