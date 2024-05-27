河内养殖桂花蝉模式

27/05/2024





如今，由于看到桂花蝉的价值和庞大的消费市场，河内许多家庭大力投资养殖桂花蝉，获得了丰厚的收入。

桂花蝉，又叫水螳螂，属于半翅目昆虫（Hemiptera），分布在世界各地的淡水区域。其身形扁长，呈棕色或黑色，共有六对脚用于爬行和游泳，口呈管状用来吸取食物和水。食物是各种小动物，包括小鱼、成年昆虫及其幼虫。

桂花蝉是人们重要的食物来源。在许多地方被视为美味佳肴。桂花蝉有多种烹饪方式，包括油炸、烧烤和炖煮。在越南，桂花蝉主要用作春卷、烤肉米线蘸酱的调味料。

桂花蝉养殖池用水泥、塑料或波纹铁皮做成，规格大小与养殖数量相适应。

由于生存环境的变化，野生桂花蝉在自然界逐渐消失。在越南很长一段时间，几乎看不到野生桂花蝉了。幸而，越南人眼中的这种“山珍海味”昆虫在河内市东英县东岸乡蜜屯的黄英先生经营的桂花蝉养殖场繁殖得很好。



黄英采用从育苗到成虫的封闭养殖[桂花蝉]模式，品质优良。养殖池用水泥、塑料或波纹铁皮做成，要经常清扫、换水，保持清洁。

据黄英介绍，饲养桂花蝉并不太困难或费力，但因为这种生物以野生方式生活，所以养殖者需要勤快，不断观察，以防止它们互吃，发现并清除死亡的饲料小鱼。桂花蝉的习性是不吃死的东西，只吃鲜活食物。

桂花蝉卵离开母体后成为幼虫，经过5次脱壳变为成虫，这时要把它们迁移到成虫池，用小鱼、小虾和其他昆虫饲养。

目前，消费者所知道的桂花蝉主要是油炸、烧烤、蒸煮等产品，因为其肉和卵富含蛋白质、脂质。然而，桂花蝉最有价值的是香腺，雄虫释放的香味比雌虫更浓。

蝉的背部生有两根白色小管，称为香腺，散发出薄荷和桂花的精油香味，许多人将精油提取出来，放在密封的罐子里，食用时挑出一两滴放入蘸酱中增加食品的香味。

黄英桂花蝉养殖场的主要产品是成虫和精油。成虫卖给餐馆和消费者。精油用于传统医学和美容。

黄英的养殖场是有效养殖桂花蝉的典范。许多人学习和采用这模式，为越南桂花蝉养殖业的发展做出了贡献。

文图/越南画报 功达 译/武蓉