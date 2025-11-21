“河内五城门”——连接过去与现代之列车

21/11/2025

越南铁路总公司（VNR）正式投入运营名为“河内五城门”（The Hanoi Train）的越南首列双层旅游列车，开辟了在千年文化首都的交通、旅游和文化融合的新趋势。

“河内五城门”列车共有 5 节车厢，分别以河内官掌门、桥缠门、桥纸门、椰市门和堆戈门等五座著名城门命名。

以古代升龙京城形象为灵感，“河内五城门”唤起了人们对本市五个历史门户的记忆：官掌门、桥缠门、桥纸门、椰市门和清浪门（又称堆戈门）。每一个名称都是蕴含着文化印记，也是河内人记忆的一扇窗口。

该列车从河内火车站出发，途经龙边、嘉林、安园和北宁省慈山，最后返回起点。列车包含5节双层客车车厢和2节开放式“打卡”车厢，以古典与现代融合的设计风格，配备温暖的木质内饰、柔和的灯光和大视野车窗，让游客可将街景、红河和市郊风光尽收眼底。列车在慈山站停靠，游客可前往参观北宁省的都庙，体验当地文化活动。列车每日两班，时间分别为8时和13时，载客量为258人，票价为55万至75万越盾/人次。

凭借艺术、美食和技术的独特融合，“河内五城门”已成为越南旅游业创新精神的新象征。车轮与铁轨摩擦发出的声响，如今不仅是过去的音律，更体现当今现代化的河内仍完好保留着千年的珍贵价值。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/明英