“河内五城门”——连接过去与现代之列车

越南铁路总公司（VNR）正式投入运营名为“河内五城门”（The Hanoi Train）的越南首列双层旅游列车，开辟了在千年文化首都的交通、旅游和文化融合的新趋势。

 “河内五城门”列车共有 5 节车厢，分别以河内官掌门、桥缠门、桥纸门、椰市门和堆戈门等五座著名城门命名。
“河内五城门”列车每日开行两班，从河内站至慈山站的往返行程。

以古代升龙京城形象为灵感，“河内五城门”唤起了人们对本市五个历史门户的记忆：官掌门、桥缠门、桥纸门、椰市门和清浪门（又称堆戈门）。每一个名称都是蕴含着文化印记，也是河内人记忆的一扇窗口。

该列车从河内火车站出发，途经龙边、嘉林、安园和北宁省慈山，最后返回起点。列车包含5节双层客车车厢和2节开放式“打卡”车厢，以古典与现代融合的设计风格，配备温暖的木质内饰、柔和的灯光和大视野车窗，让游客可将街景、红河和市郊风光尽收眼底。列车在慈山站停靠，游客可前往参观北宁省的都庙，体验当地文化活动。列车每日两班，时间分别为8时和13时，载客量为258人，票价为55万至75万越盾/人次。

 “河内五城门”文化旅游列车于8月31日起正式投入运营，服务于游客从河内至北宁省慈山的观光体验。
游客将获赠季节性免费茶点。
 
 “河内五城门”不仅是一种交通工具，更是一次文化的生动体验。在列车上，游客可欣赏到艺术家现场表演的官贺民歌、盲人曲、嘲戏或歌筹等传统曲艺。秋芳艺术家分享：“我们希望通过带有时代气息但还保留着传统之魂的新旋律，让民间音乐更贴近观众”。
车厢内部设计成迷你展区，陈列着唤起老河内记忆的图片和实物。其他车厢则是移动式咖啡馆，在勾起人们对童年列车的温馨回忆的铁轨和车轮的摩擦声中，乘客可一边品尝绿茶、莲花茶，或享用卷粉、扁米饭和煎饼等美食。
每节车厢是一个承载旧时记忆的展示空间。
 
国内外游客皆对此赞不绝口。河内市民范秀英女士分享道：“每节车厢都像是河内的一个切片，让我感觉仿佛回到了过去”。来自澳大利亚悉尼的游客莉娜女士表示：“在我国也曾乘坐过双层列车，但没有这里如此独特的文化空间”。
运营方为参观都庙的游客提供免费双向接驳车。
导游向游客讲解供奉八位李朝皇帝的历史故事。


 
 “河内五城门”不仅是一种交通工具，更是一次文化的生动体验。

凭借艺术、美食和技术的独特融合，“河内五城门”已成为越南旅游业创新精神的新象征。车轮与铁轨摩擦发出的声响，如今不仅是过去的音律，更体现当今现代化的河内仍完好保留着千年的珍贵价值。

文/越南画报  银河  图/庆龙   译/明英 


