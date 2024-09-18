沙巴--西北自然与文化交响曲

沙巴--西北自然与文化交响曲


许多国际游客将老街省沙巴喻为西北高山区自然与文化的交响曲。这里有旷达雄伟、诗意盎然、梦幻秀丽的自然生态，又有赫蒙、红瑶、岱依、热依、畲扶等少数民族丰富多彩的文化，创造出这个世界著名旅游市镇的独特魅力。

沙巴是西北地区的著名旅游地。《孤独星球》曾写道：“沙巴黄连山山脉被国际游客称为Tonkinese Alps。这座高耸入云的雄伟山脉的番西邦峰是越南的最高峰。游客可以观赏蜿蜒曲折的山脉、层层叠叠的梯田之美，参观赫蒙、红瑶、热依等少数民族的村寨”。

来到这里，游客可以探索号称“印度支那屋脊”的番西邦峰壮美绝伦的雄伟景致。该峰海拔3143米、距离沙巴镇9公里。峰上的寺院建筑群掩映在重叠的山林中。

在“印度支那屋脊”，游客会沉浸在“云雾天堂”，领略不同的感受。云雾时而轻缓飘浮，时而浓密遮住行路。尤其是每天早晨，云瀑从山顶倾泻而下，弥漫整个沙巴市镇、芒花山谷和村寨民居，营造出极为美丽的景色。

番西邦峰上的文化宗教旅游景区。图/ Sun World FanSiPan leGend资料

在番西邦峰顶，每个季节披上无处可比的不同魅力的新衣。冬天，白雪覆盖壮观威严的寺庙建筑群，秋季黄昏夕阳染红满天云霞，夏天入夜满天星斗闪烁放光，春季百花齐放争相斗艳，美不胜收。

芒花山谷属于侯涛乡，距离沙巴镇8公里。这里层层叠叠的梯田靓丽奇特与充满诗意的大自然交映成趣，吸引众多游客前来探索。薄雾弥漫的芒花山谷呈现出独特的自然景观。一年四季，各有千秋，深受游客喜爱。

游客征服印度支那屋脊番西邦峰的登山之旅。本报记者黄河 摄
春天，芒花山谷被盛开的桃花、李花染成了粉红的仙境。秋天，世界最美丽的梯田披上成熟稻谷的金黄色。冬天，游客纷纷到来“猎雪”，尽享犹如西方国家冬天特有的美丽和浪漫。  

位于番西邦峰脚下和芒花山谷旁边，沙巴镇现代与古老之美交相辉映，具有121年形成与发展历史。这历程留下的烙印成为沙巴镇的亮点，如岩石教堂、塔平修道院和古法式房屋。

位于市镇中心的岩石教堂背靠涵龙山脉，由法国人始建于1926年，竣工于1935年，是沙巴教区居民的宗教活动场所，被喻为“云中小镇的心脏”。

沙巴岩石教堂建于1926年，是沙巴教区居民的宗教活动场所，被喻为“云中小镇的心脏”。图/范朋
如今，来到沙巴镇的游客对法式建筑风格的餐厅、酒店会感到惊讶。典型的是太阳集团的Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel酒店，其次是沙巴PistaChio酒店。新旧建筑与诗意情趣的自然风光相互交融形成“云中小镇”，在游客眼中是新鲜迷人的绝美“缪斯”。

 

 
游客与当地居民在沙巴节日中参加竹竿舞。图/范朋

沙巴是京族和赫蒙、红瑶、岱依 热依、畲扶等少数民族长期居住的地方。每个民族都有各自的风俗习惯和文化特色，让游客觉得新奇有趣。

在沙巴，赫蒙族人口最多，占到50%，主要住在吉吉村。这村历史悠久，至今还保留着种棉织布、制作装饰品等传统手工业。到这儿，游客可了解赫蒙人的日常生活，亲眼目睹他们制作传统服饰，品尝玉米酒、豆豉、马肉火锅等西北山区特产。

 
沙巴各民族的节庆非常独特，带有浓郁的古典信仰因素。大多数于初春在本村举行。只有芒花山谷有些节庆扩大活动范围。
沙巴赫蒙族人在侯涛节表演传统舞蹈节目。图/范朋

赫蒙人的闹松节（新年誓言）于正月辰日在禁林举行。瑶族人的仁松节在正月举行，表演节目丰富，有舞蹈，天兵歌、行军曲、驱魔歌等的演唱以及讲述盘氏、赵氏、邓氏等氏族故事和祖先、神明的功绩等的评书。

热依族人的隆布克节规模较大，吸引住在芒花山谷的热依、赫蒙、红瑶等数千人参加。南桑县的畲族人于农历二月初二举行扫村节，以驱邪祈安。目前，少数民族的传统节庆规模不断扩大，吸引越来越多的游客。

沙巴红瑶族人的婚礼。本报记者 黄河 摄

每个季节，每一天沙巴都奏响音调旋律各异的“交响曲”，以彰显大自然迷人的景色和各民族有趣的故事、物质文化和非物质文化，等待游客前来参观享受。

 

  •                       文/越南画报 通善    图/阮胜  黄河  范朋 资料   译/何芳

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