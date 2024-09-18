沙巴--西北自然与文化交响曲

18/09/2024

许多国际游客将老街省沙巴喻为西北高山区自然与文化的交响曲。这里有旷达雄伟、诗意盎然、梦幻秀丽的自然生态，又有赫蒙、红瑶、岱依、热依、畲扶等少数民族丰富多彩的文化，创造出这个世界著名旅游市镇的独特魅力。

在“印度支那屋脊”，游客会沉浸在“云雾天堂”，领略不同的感受。云雾时而轻缓飘浮，时而浓密遮住行路。尤其是每天早晨，云瀑从山顶倾泻而下，弥漫整个沙巴市镇、芒花山谷和村寨民居，营造出极为美丽的景色。

番西邦峰上的文化宗教旅游景区。图/ Sun World FanSiPan leGend资料

在番西邦峰顶，每个季节披上无处可比的不同魅力的新衣。冬天，白雪覆盖壮观威严的寺庙建筑群，秋季黄昏夕阳染红满天云霞，夏天入夜满天星斗闪烁放光，春季百花齐放争相斗艳，美不胜收。



游客征服印度支那屋脊番西邦峰的登山之旅。本报记者黄河 摄

春天，芒花山谷被盛开的桃花、李花染成了粉红的仙境。秋天，世界最美丽的梯田披上成熟稻谷的金黄色。冬天，游客纷纷到来“猎雪”，尽享犹如西方国家冬天特有的美丽和浪漫。 位于番西邦峰脚下和芒花山谷旁边，沙巴镇现代与古老之美交相辉映，具有121年形成与发展历史。这历程留下的烙印成为沙巴镇的亮点，如岩石教堂、塔平修道院和古法式房屋。 位于市镇中心的岩石教堂背靠涵龙山脉，由法国人始建于1926年，竣工于1935年，是沙巴教区居民的宗教活动场所，被喻为“云中小镇的心脏”。

沙巴岩石教堂建于1926年，是沙巴教区居民的宗教活动场所，被喻为“云中小镇的心脏”。图/范朋 游客与当地居民在沙巴节日中参加竹竿舞。图/范朋 如今，来到沙巴镇的游客对法式建筑风格的餐厅、酒店会感到惊讶。典型的是太阳集团的Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel酒店，其次是沙巴PistaChio酒店。新旧建筑与诗意情趣的自然风光相互交融形成“云中小镇”，在游客眼中是新鲜迷人的绝美“缪斯”。 沙巴是京族和赫蒙、红瑶、岱依 热依、畲扶等少数民族长期居住的地方。每个民族都有各自的风俗习惯和文化特色，让游客觉得新奇有趣。

在沙巴，赫蒙族人口最多，占到50%，主要住在吉吉村。这村历史悠久，至今还保留着种棉织布、制作装饰品等传统手工业。到这儿，游客可了解赫蒙人的日常生活，亲眼目睹他们制作传统服饰，品尝玉米酒、豆豉、马肉火锅等西北山区特产。

沙巴赫蒙族人在侯涛节表演传统舞蹈节目。图/范朋 沙巴各民族的节庆非常独特，带有浓郁的古典信仰因素。大多数于初春在本村举行。只有芒花山谷有些节庆扩大活动范围。

赫蒙人的闹松节（新年誓言）于正月辰日在禁林举行。瑶族人的仁松节在正月举行，表演节目丰富，有舞蹈，天兵歌、行军曲、驱魔歌等的演唱以及讲述盘氏、赵氏、邓氏等氏族故事和祖先、神明的功绩等的评书。

热依族人的隆布克节规模较大，吸引住在芒花山谷的热依、赫蒙、红瑶等数千人参加。南桑县的畲族人于农历二月初二举行扫村节，以驱邪祈安。目前，少数民族的传统节庆规模不断扩大，吸引越来越多的游客。