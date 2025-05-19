比利时艺人在越南踩高跷表演

19/05/2025

来自比利时高跷艺术团的艺人们曾多次到越南，带来了丰富多彩的表演，为加强两国之间的友好关系做出了贡献。

近年来，越南和比利时之间的合作关系日益扩大，促进了文化交流活动。意识到两国高跷文化的相似之处，比利时艺人将这项艺术带到顺化节上表演。街头精彩的表演给越南公众和国际游客留下了深刻的印象。

