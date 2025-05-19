比利时艺人在越南踩高跷表演
来自比利时高跷艺术团的艺人们曾多次到越南，带来了丰富多彩的表演，为加强两国之间的友好关系做出了贡献。
近年来，越南和比利时之间的合作关系日益扩大，促进了文化交流活动。意识到两国高跷文化的相似之处，比利时艺人将这项艺术带到顺化节上表演。街头精彩的表演给越南公众和国际游客留下了深刻的印象。
2024年，比利时梅尔希特姆地区（Merchtem）皇家高跷艺术团第五次参加在越南举行的节日活动。对于顺化市民来说，踩着高跷的比利时艺人已经变得熟悉而亲切，就像亲密的朋友一样。 每次演出后，艺人还会花时间体验顺化的文化和美食，探索著名遗迹，如长钱桥、启定宫、香江等。
2024年，比利时梅尔希特姆地区（Merchtem）皇家高跷艺术团第五次参加在越南举行的节日活动。对于顺化市民来说，踩着高跷的比利时艺人已经变得熟悉而亲切，就像亲密的朋友一样。 每次演出后，艺人还会花时间体验顺化的文化和美食，探索著名遗迹，如长钱桥、启定宫、香江等。
不仅限于表演，比利时艺人还希望通过指导越南人使用高跷来帮助他们应对洪水。 在越南期间，Roger Daelemans先生及其团队进行了实地考察，教越南青少年使用竹子制高跷在深水中移动。他分享道：“越南中部地区受到自然灾害和洪水的影响很大。我们希望能够帮助当地居民掌握一项有用的技能，以适应困难的条件”。比利时艺术家不仅在越南带来艺术表演节目，还传递出极具正能量的人文关怀精神和充满心意。
艺人的每双高跷都涂有黄、红、黑的比利时国旗的颜色，高约 5 米，并仔细编号。所有道具都经过精心准备，并在每次节日活动前空运到越南。
来自比利时高跷艺术团的数百名艺人来到越南表演，为保护高跷这一佛兰德斯地区的非物质文化遗产做出了贡献，并将这项艺术传播国际友人。