武设计师讲述传统文化故事的奥黛

08/06/2025

以越南民间图案为灵感和独特的建筑视角，武兰英设计师为其奥黛品牌“莲色韵” （La Sen Vu）打造了独树一帜的风格。“莲色韵”不仅征服了国内外多个时尚舞台，更能传承并讲述越南民族引以为傲的历史和文化故事，为传统奥黛注入了时代新风。

武兰英出身于建筑世家，自幼便深受艺术与绘画熏陶。攻读河内建筑大学时期，她便立志设计出富有个人风格的服饰。然毕业后，她仍选择留校任教。

时光流转，她对奥黛的钟爱始终不变。2012年，从为自己、亲友设计奥黛开始，她不断收获好评与鼓励。在这份热情和激励下，她创立了“莲色韵”奥黛品牌。



“莲色韵”品牌的第一个特别之处在于坚持传统奥黛的经典版型与缝制工艺，经过多年研究，她独创了一套量身定制方法，能最大程度展现女性身材之美。

另一大特色是将建筑与绘画艺术巧妙结合，体现在面料混搭、色彩运用、刺绣与钉珠技艺以及越南民间美术图案的引入。



越南文化，尤其是北部民间文化精髓是“莲色韵”设计中深入挖掘的灵感源泉。从东胡画、行鼓画、金黄画等经典图案，民间传说、神话故事到17世纪越南木雕艺术鼎盛时期的雕刻纹样都栩栩如生演绎在奥黛上。



武兰英女士的代表系列包括《越南猊彩》、《日旺年华》、《金色年华》、《山峦月影》等。其中《金色年华》系列在2021年辛丑春节亮相，以农耕文明的象征——金牛为主体，巧妙融合了传统文化、歌谣俗语及东胡画中的牛形象，打造出兼具审美价值与文化内涵的作品。



对她而言，每一件奥黛作品皆是传递民族文化价值、追溯越南传统根脉的机会。她深信，将奥黛推向世界，不仅是展示一件美丽的服饰，更是让国际友人了解越南的风土人情。“能为奥黛之美和越南文化走向世界尽一份力，我深感荣幸”，她分享。

文/草薇 图/庆龙 莲色韵资料 译/明庄