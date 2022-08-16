武祥柯副教授与越南体育医学

16/08/2022

为了推动全国体育医学领域发展，越南体育医院医师院长武祥柯副教授、博士及其团队正在不遗余力地发展体育医学（简称体医）。

1.在接受我们访谈时，武祥柯院长提及体育医学的两大作用，其一：支持高水平竞技运动，其二：支持大众体育锻炼，提高体力。

对于前者，体医的职能是确保运动员在训练和比赛中的体力。医疗方面要确保受伤运动员康复如初。同时兼任运动员筛选咨询，即根据运动员的人体测量学、生理学、生化学指数提供咨询，让运动员做出与其强势匹配的选择。

此外，体医还助力控管、改变运动员身体的心理阈值和生化阈值，使之合乎练习程度和竞技目标。体育运动营养和运动员心理问题也属体医范围。

对于后者，近年来随着国家的发展，人民生活得以改善，体育活动成为提高体力不可或缺的需求。体医的发展将大力支持越南人体质的提高，指导人们锻炼身体，辅助治疗肥胖超磅、高血压、糖尿等非传染病症，减少和解除对药品的依赖。

2.武祥柯院长表示体医的对象有其特殊性，那就是专业运动员和体育爱好者。他们的生理和运动阈值大大高出普通人，所以体育创伤疗法必须极其现代化才能奏效，适应更强更高更远的体育目标。为此体医的最先进疗法必须紧跟体育训练的规则。



特别的是，越南体育医院已经应用传统医学并初见成效。武祥柯院长介绍，中国、日本和本地区的泰国已经有效应用传统医学来恢复和提高运动员的体质。他强调：“这也许是亚洲各国包括越南的优势，今后我们应着力研究发展。”





近年来，体育医院除了收治运动员也收治普通体育爱好者。本报记者 庆龙 摄

据悉，越南体育医院已在运动员筛选和能力评估中用穴位测定仪来检测运动员与普通人经络系统内流动的生物学能量的区别，从而确定运动员不同时间点的不同体力水平。至于比赛和练习后运动员体力的恢复，该院应用了按摩、点穴、气功、瑜伽等疗法，同时研究使用传统医学滋补气血、增强抵抗力等方剂和成药。

3.基于体育医学的特别作用和越南体育医院的成功，武祥柯院长深信能够为越南体医领域的发展奠定坚实基础。

今年3月末，他倡议成立体育生理学分会，作为建设全国体育医学计划和成立医药大学体育医学系（设于越南体育医院）的基础，用于培养体育医生。



访谈结束前，武祥柯院长风趣地说他的团队正在努力广泛地“传播“ 关于体育医学的认识，以便完成支持高水平体育乃至大众体育的任务。





文/草薇 图/庆龙&越南体育医院