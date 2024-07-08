武氏秋霞教授、博士——催化剂的“女巫”

08/07/2024

越南工业化学院副院长兼石化技术国家重点实验室（Keylab PRT）主任武氏秋霞教授博士所属团队成功研发了新一代催化剂：ECOAL和FNT6VN。这两种多功能添加剂节省燃料、减少废气排放的效果都超越现有任何添加剂，为使用化石燃料行业带来新突破。

越南工业化学院副院长兼石化技术国家重点实验室（Keylab PRT）主任武氏秋霞教授博士。本报记者 庆龙 摄

催化剂的故事



新胜水泥厂使用ECOAL添加剂每年能节省燃料费大约1700亿越盾的故事成为越南水泥业关注的焦点。

全国各地水泥厂的技术干部代表团纷纷到厂观摩。 武教授分享，这种催化剂是她的研究团队与新胜水泥股份公司合作的成果。借此，研究产品从实验室走到了一家私营企业参与生产流程。

武氏秋霞教授曾获越南与美国颁发的40个专利证书，是2011年荣获柯瓦列夫斯卡娅奖（Kovalevskaia）的最年轻女科学家之一。

她介绍，科学家只研究产品的性能和运营机制，使用人才知道如何最好地发挥其作用。由于有机会同运营工厂的工程师接触，她的研究团队成功制造了第二种“催化剂”--FNT6VN。她说：“这些工程师智慧高超，身怀绝技！”

回忆在新胜水泥厂的实验过程，武教授说试用3天结果都失败，但厂方认为“失败乃成功之母”，坚持试验到第四五天，终于取得了意想不到的结果。

从实验室走向市场

Keylab PRT是全国17个重点实验室之一，达到地区和国际先进水平，拥有现代化的配套设备，创造出质量良好的产品。武教授为这些业绩做出了重大贡献。

她透露，在越南市场的专利并不直接赚钱。因此她的团队只要看好那些能为社会带来巨大利益的产品，就坚韧不拔地研发到成功走上市场。