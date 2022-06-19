武术运动员国庆的神奇时刻
韧带撕裂依然夺金在国内、地区和世界擂台上为国争光的28年里，国庆对本身所展现的拼搏毅力和决心也无法解释。据回述，2008年，他18岁参加世界青少年武术锦标赛，在一次赛前练习摔断了下肢韧带，以为他会放弃参赛，但借助坚强的意志，他打了7针止痛药，上台表演，击败全球近400名运动员，夺得南拳和南刀2枚金牌。
另一难忘时刻是2009年在老挝举办的第25届东运会。比赛前三天，在一次练习中又摔断韧带，他忍住疼痛参加比赛，脑子里只有“祖国”两字。记分牌上显示出分数和颁奖仪式上升起越南国旗时，现场响起一阵欢呼声，他这时才感到腿疼。
之后，经过不懈的努力，他逐渐征服了地区和世界武术锦标赛的高峰。
尚武精神
从4岁开始习武，国庆同武术结下不解之缘已有28年。他不仅打破了自己的界限，还深刻了解尚武精神。
他透露，经过28 年的刻苦训练和追求荣耀，他懂得尚武精神是一种文化、道德和精神力量。来自武术之乡的中国知名南拳冠军--越南国家武术队的中国专家黄少雄说过想收他为徒。
武术运动员范国庆在地区和世界的战绩：
* 2007年世界武术锦标赛金牌
* 各届亚运会14枚奖牌（3金8银3铜）
虽然只有32岁，但国庆被视为越南国家武术队的“老将“。他表示，越南人的体格适合修习武术，有望成为“武术强国”，他愿意向年轻接班人传授自己的经验。
包括第31届东运会在内，他连续7次参加地区最大的体育盛会，每次都获得奖牌，共获4金5银2铜。在第31届，他参加南刀和男子棍术赛分别获得1金1银。
文/丰秋 图/清江