武术运动员国庆的神奇时刻

韧带撕裂依然夺金

武术运动员范国庆在第31届东运会表演。本报记者 毕山 摄

另一难忘时刻是2009年在老挝举办的第25届东运会。比赛前三天，在一次练习中又摔断韧带，他忍住疼痛参加比赛，脑子里只有“祖国”两字。记分牌上显示出分数和颁奖仪式上升起越南国旗时，现场响起一阵欢呼声，他这时才感到腿疼。

之后，经过不懈的努力，他逐渐征服了地区和世界武术锦标赛的高峰。

国庆在第31届东运会取得金牌。本报记者 清江 摄

尚武精神

从4岁开始习武，国庆同武术结下不解之缘已有28年。他不仅打破了自己的界限，还深刻了解尚武精神。

他透露，经过28 年的刻苦训练和追求荣耀，他懂得尚武精神是一种文化、道德和精神力量。来自武术之乡的中国知名南拳冠军--越南国家武术队的中国专家黄少雄说过想收他为徒。

国庆在第31届东运会取得优异成绩后与家人合影。本报记者 清江 摄

武术运动员范国庆在地区和世界的战绩： * 2007年世界武术锦标赛金牌 * 各届亚运会14枚奖牌（3金8银3铜）



虽然只有32岁，但国庆被视为越南国家武术队的“老将“。他表示，越南人的体格适合修习武术，有望成为“武术强国”，他愿意向年轻接班人传授自己的经验。

包括第31届东运会在内，他连续7次参加地区最大的体育盛会，每次都获得奖牌，共获4金5银2铜。在第31届，他参加南刀和男子棍术赛分别获得1金1银。



文/丰秋 图/清江