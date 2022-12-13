歌筹——越南人的“室内乐”遗产

13/12/2022

越南歌筹艺术被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产”名录13年来，从濒临没落到克服种种困难，肯定了其强大的生命力，至今，这种特殊的传统艺术得以复兴，甚至吸引了年轻人的特别关注，歌筹俱乐部的数量与日俱增。

“博学”的艺术形式

歌筹是一种历史悠久的艺术形式，在越南音乐宝库中具有独特的意义，与越南人的节庆、习俗、信仰、文学、音乐、思想和人生观息息相关。

至今，无人知晓歌筹何时问世，只知道十五世纪开始兴起。过去，歌筹是以歌唱为业的艺人组成的“教坊”的专属演唱形式，常在祠亭、寺庙、业祖祠堂、府邸和唱馆等场所演出，不仅为乡村社区和知识界的文化生活做出贡献，还有助于封建国家的外交礼仪活动。

歌筹的演唱方式丰富多样，歌曲主要取材于越南民族典型诗文，最流行的是“说唱”——富有文学性的自由潇洒的韵文。歌词含蓄，意味深长，诗意盎然，感情深厚，内容包罗万象，从浪漫抒情到史诗、哲理、教化等。因此，从作词者、桃娘、琴生到欣赏者往往都是文人墨客、知识分子和诗文、音乐人才。



歌筹又称桃娘曲，是一种“室内乐”的艺术形式，诗歌音乐，甚至舞蹈戏剧相互交融。

歌筹的灵魂是桃娘，声貌兼备，受过正规训练，边唱边敲檀板，唱技娴熟，吐词清晰，腔调圆润。其次是男性乐师，俗称“琴生”，以三弦琴伴奏，琴声伴随桃娘的歌声，跌宕起伏，快慢有致，忽而悠扬忽而清脆。听唱客俗称“官员”。鼓手由“官员们”推荐精通音律、声乐又擅长审音、把握拍子的“官员”担任，根据自己的感受击鼓，以不同节奏的鼓声表示对桃娘和琴生演奏的褒贬赏罚。借此，可以看出听唱客和演唱者的才华。

可以说，一场歌筹表演，给人以精彩优雅又豪华高贵的享受，就像日本传统艺妓和西方歌剧的表演。

虽然被视为一种“博学”艺术，对越南传统音乐有很大影响，但歌筹也曾一度濒临没落。因此，2009年，歌筹被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产”名录。此后，在越南职能机构、国际组织，特别是歌筹艺术家和爱好者的不懈努力下，这种艺术才能逐渐强势复兴。

游客观看演出前聆听升龙歌筹俱乐部对歌筹的介绍。本报记者 毕山 摄

复兴歌筹

2020 年 2 月 23 日，谷歌将越南歌筹艺术表演空间作为插画放在谷歌涂鸦，旨在推介这种独特艺术形式。在三位歌筹艺人正襟危坐花席的图片下，谷歌说明大意：歌筹是一种传统音乐流派，曾在越南最受尊崇。最初是皇宫贵族的一种流行娱乐活动，后来逐渐传入河内市民的生活中。歌筹艺术主要靠口头传授，很难广为流传，幸好，得到国家机构和国际组织的关注，这种艺术最近重新兴起。

根据近期的调查结果，目前全国多地的歌筹在规模和质量上都呈现良好复兴势头。据研究者不完全统计，2010年全国约有63个歌筹俱乐部，成员约769人（包括桃娘513人，琴生和鼓手256人），活动较为频繁并传授给接班人。

此外，越南国家音乐学院还收藏了7支歌筹舞蹈、42首歌筹曲、26个关于歌筹的汉喃文本和25本关于歌筹的书籍。这是宝贵的资源，有助于职能机构和研究者对歌筹的研究、保护和弘扬。



目前歌筹艺术现身14个省市：河内、富寿、永福、北宁、海阳、兴安、海防、太平、南定、清化、义安、河静、广平和胡志明市。

首都河内被视为歌筹艺术的摇篮，才华横溢的歌筹艺术家人数位居第一。2009年，河内仅有9个歌筹俱乐部，今已增至16，其中50人有传授能力，220人能参加演出。在组织、培训和表演等方面质量也有所提高。各俱乐部已还原了30多首古歌、演唱仪式和舞蹈，创作了18首新曲，为国内外游客服务。

值得一提的是，此前各俱乐部几乎没有固定的演出场地和日期，现在场地有了，每月的表演和传授日期也安排停当。碧沟道馆、关帝庙、金银祠亭等每周都有演出，吸引大批民众和游客前来观赏。

河内若干著名的歌筹俱乐部包括：河内歌筹俱乐部（在还剑郡金银祠亭演出）、泰河歌筹俱乐部（还剑郡瑞奎路27号）、鲁溪歌筹俱乐部（东英县）、同伫歌筹俱乐部（彰美县）、义求歌筹俱乐部（怀德县）、橙村歌筹俱乐部（富川县）等。其中，泰河歌筹俱乐部是昔日升龙京都著名“教坊”之一，迄今已传承7代。自成立以来，俱乐部经常巡演并为各种文化活动献演。该俱乐部得到福特基金会和越南表演艺术局的资助，为各地30个歌筹俱乐部进行培训。来自英、法、美的老外也前来学习或了解歌筹。

历经风风雨雨，克服种种困难和挑战，甚至社会的偏见歧视，越南歌筹艺术逐渐度过难关，否极泰来，重新受到观众欢迎。凭借强劲的复苏势头，希望歌筹能早日从联合国教科文组织的“急需保护的非物质文化遗产”名录中除名，进一步持续发展，为国家民族音乐争光。

河内关帝庙的歌筹演出吸引众多国内外游客前来欣赏。本报记者 毕山 摄



文/越南画报 草薇 图/功达 毕山 译/武蓉

