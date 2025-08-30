横行街48号房屋：从普通房屋到伟大宣言

30/08/2025

在熙熙攘攘的横行街，有一座朴实无华却光辉闪耀的历史故居。这座48号房屋是越南国家发出独立声音的地方，是备受人民敬爱的胡志明主席亲笔写下《独立宣言》，为越南民族开启新纪元之地。过去八十年，这里的每一块砖、每一扇门，仿佛都讲述着一个伟大的时刻——一个民族对自由的渴望得以凝聚与升华。

1945年8月，河内风云激荡，革命气氛弥漫于大街小巷。正是在这个历史性时刻，胡志明主席从越北根据地返回河内，选择了郑文波和黄氏明湖夫妇位于横行街48号的房屋作为起居和工作之所。这是一个极具战略意义的决定，因为这座房屋位于繁华的商业区，易于融入人群，确保了绝对的保密。

自那个历史性时刻起，八十年光阴流逝，如今，横行街48号房屋已成为一处旧址、“红色地址”，让当代人缅怀胡志明主席和那段激情燃烧的岁月，并时刻提醒着我们：今天所拥有的独立与自由，是无数先辈用鲜血和泪水换来的。

在横行街48号的这座小屋永远是自由与独立渴望的神圣象征。它不仅保留了历史文物，更是一所关于爱国主义和民族自尊心的生动课堂。《独立宣言》的生命力与越南民族不屈不挠的精神永远回响，作为指引当代人继续建设和保卫祖国的行动指南，以不负胡志明主席和为独立自由而牺牲的英雄们的深恩厚德。

文/越南画报 银河 图/功达 译/何芳