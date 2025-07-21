桑寺--京北地区国家级特殊遗迹

21/07/2025

桑寺位于北宁省智果坊，建于公元二世纪，是越南最古老的寺庙之一。这里不仅是越南佛教的发源地，也珍藏着诸多无价之宝，被誉为国家级特殊遗迹。

据史料记载，桑寺建于当时最重要的政治、经济和文化中心的嫘娄地区。在这里，印度佛教沿着商道开始传入这里，与当地信仰紧密相连，形成了“四法信仰”，即供奉掌管天气的神仙：法云、法雨、法雷和法电。在四法信仰的寺庙体系中，桑寺居于中心地位，在古代越南人的精神生活中具有重要的意义。

经历近两千年间，桑寺虽历经多次修缮，但仍完好保留了“内工外国”的传统建筑布局，构成了由三关、和风塔、前堂、烧香殿、上殿、后堂、回廊和奉祖堂等组成的和谐建筑群。所有建筑都精巧布置，营造出古朴庄严的礼佛空间。

桑寺建筑的一大亮点是和风塔——这座标志性建筑由烧制砖块砌成，现存三层，高约 17 米。塔身逐层缩小，拱形屋面曲线柔美，塔顶塑有甘露瓶造型——佛教中清净的象征。塔内供奉着四大天王像，具有铜罄和铜钟，尽显黎中兴时期的建筑风格，深蕴历史底蕴与精湛艺术。

桑寺还以独具特色的塑像体系闻名，其中法云和法雨的四法神之二的两尊塑像已被承认为国家级宝物。这些塑像由珍贵木材雕刻而成，雕工精细，神态栩栩如生，带有佛教色彩与民间信仰的烙印。

此外，寺内还珍藏着一套已被承认为国家级之宝的“古佛经木刻版”。这套木刻板雕刻在名贵的木材上，刻有大量珍贵的佛教经文内容，是研究越南佛教文化、语言和历史的重要资料。

凭借其在历史、建筑和艺术方面的卓越价值，桑寺被评为国家级特殊遗迹。这是对这座近 2000 年来与民族文化血脉相连的古寺庙的认可。

如今，桑寺不仅是佛教徒的神圣之所，也成为吸引游客的热门目的地。特别是，在越南歌手和敏智（Hòa Minzy）获得超过 2亿次播放量的音乐MV《北宁闪闪》（Bắc Bling）中出现，桑寺的形象日益深入人心，广为流传。北宁省旅游部门顺势而为，推出了免费的“追随 MV 足迹”体验之旅，其中桑寺是重要一站。这一创新举措不仅让这座千年遗产更贴近大众，尤其是年轻一代，同时也彰显了这座京北地区宗教建筑的独特地位。

文图/越南画报 越强 译/何芳