构造独具匠心的西宁圣座

30/07/2025

位于西宁省范户法路的西宁圣座是高台教的著名文化工程，其独特的建筑风格每年吸引着成千上万的游客前来参观。

当地人亲切地称之为“圣殿”，其建筑群由100多个大小不一的工程组成，占地面积逾1.2平方公里。圣座被视为高台教的中央级礼拜场所——祖庭。圣座于1933年动工，1947年竣工，但直到1955年才正式落成。该工程全由信众们义务建造，他们甚至在施工期间不结婚，以确保工程的阴阳平衡。整个工程由德李教宗降机？指引下进行，历时22年后得以完工。

西宁圣座的正面。本报记者 通善 摄

走进西宁圣座，游客无不为其巧夺天工的建筑而惊叹不已。入口处共有12道大门，雕刻着“四灵”（龙、麟、龟、凤）和莲花图案，其中正门最为宏大，以“双龙戏珠”图饰点缀，独具特色。

天花板和墙壁上饰有无比精致的雕刻图案。本报记者 通善 摄

九重台（正殿）是圣殿最吸引游客的地方，长81米、宽27米，由18根雕刻精美的龙形柱分列两侧。本报记者 通善 摄

高台教的标志是一个位于三角形中的眼睛，象征着上帝。高台教供奉释迦牟尼佛、耶稣、孔子、老子、观音菩萨等圣德，在圣座四周尤其是正门处随处可见。圣座内矗立着两排青、红、白三色相间的龙柱，天花板上绘有九片星云苍穹。主殿供奉的天眼坐落在象征宇宙的乾坤球之上，球面上绘有3027颗星星，象征着3072?个星球。

高台教全称为“大道三期普度”，于1926年在西宁省创立，由一批公务员、资产阶级、地主和知识分子所创，主要流行于越南南部各省市。自1995年至今，越南政府已正式承认10个高台教教会、21个独立高台教组织，并为1个高台教法门颁发了宗教活动注册证。 （来源：越南政府宗教事务委员会）

八卦台位于圣殿的尽头，由8根龙柱排列成八卦形状，中央为直径3.3米的乾坤球。本报记者 通善 摄

西宁圣座的独特之处在于融合了世界上多种宗教文明的建筑风格。最引人注目的是高耸入云的钟楼与鼓楼，其与天主教堂的钟塔具有相似之处。中央屋顶上安放着弥勒佛像。圣座结构让游客联想到“天圆地方”——儒教中的宇宙观理论。圣座的八卦台形似道教八卦图，顶端还设有三尊佛像。



西宁圣座全景。本报记者 阮胜 摄

西宁圣座不仅汇聚世界各地多种宗教建筑元素，更充分体现了高台教的宗旨——“三教归原，五支复一”（三大宗教回归本源，五大教派合为一体）。西宁高台圣座是一个供信众瞻仰和朝拜的神圣之地，也是一个汇集东西方哲学独特建筑的殿堂，因此，成为当地理想的宗教旅游景点之一。

文/越南画报 黎明 图/阮胜 资料 译/武蓉